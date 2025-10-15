search
Șeful ANAF precizează că produsele realizate pentru consumul propriu, cum ar fi „gemul pe care îl face în casă bunica”, este calculat la GAP-ul de TVA

0
0
Publicat:

Şeful ANAF, Adrian Nica, a declarat că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.

Şeful ANAF, Adrian Nica/FOTO: Captură video Recorder
Şeful ANAF, Adrian Nica/FOTO: Captură video Recorder

Şeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat că datele care se folosesc în discuţia despre slaba colectare a TVA sunt cele raportate pentru anul 2022.

Aşteptăm publicarea pe 2023. Am văzut că ţările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistenţă de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferenţe, când vorbim de GAP-ul de TVA în mod special.

Asta încercăm să facem şi noi, să ne prezentăm mai bine şi mai corect către Comisia Europeană”, a explicat şeful ANAF, Adrian Nica, miercuri seară, 15 octombrie, la Antena 3 CNN.

El a precizat că „este de notorietate discuţia apărută în spaţiul public cu privire la producţia pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei ţări, atunci când vorbim de autoconsum”.

„Şi ca să dau câteva exemple clare: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica”, a spus şeful ANAF.

Asta contează la GAP-ul de TVA în România?”, a întrebat moderatorul.

Din păcate, astăzi, da. Da, este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”, a răspuns şeful ANAF, Adrian Nica.

România a avut, în 2022, cel mai mare GAP de TVA din Uniunea Europeană.

GAP-ul de TVA reprezintă diferenţa dintre cât TVA ar trebui să încaseze statul (conform legislaţiei fiscale) şi cât TVA încasează efectiv. Potrivit specialiştilor, este un indicator folosit pentru a măsura frauda fiscală, evaziunea fiscală (TVA neplătit), insolvenţele şi erorile administrative, scrie News.ro.

La începutul lunii, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, despre combaterea evaziunii fiscale, că există un produs informatic românesc cu care ANAF-ul lucrează şi care a permis să se detecteze un fel de firme fantomă, care ajută la decontarea unui TVA care nu există.

„În şedinţa CSAT de la sfârşitul lunii iunie am discutat subiectul evaziunii fiscale. Într-o discuţie de acum două săptămâni, aproximativ, cu ministrul de Finanţe am discutat de asemenea. Există un produs informatic românesc cu care ANAF-ul lucrează şi care a permis să se detecteze (..) un fel de firme fantomă, care ajută la decontarea unui TVA care nu există”, a afirmat acesta.

Economie

