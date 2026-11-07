„UDMR poate să dea un președinte în România”. Tanczos Barna vede o schimbarea a regulilor jocului politic

Fostul vicepremier Tanczos Barna (UDMR) consideră că rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite arată cât de rapid se schimbă electoratul și criteriile după care oamenii își aleg liderii. În opinia sa, transformările din politica internațională sunt atât de profunde încât scenarii considerate până de curând imposibile ar putea deveni realitate inclusiv în România.

Tanczos Barna Foto: FB Tanczos Barna

Invitat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, senatorul UDMR a comentat înfrângerea republicanilor și reculul mișcării MAGA, susținând că alegătorii judecă tot mai mult politica prin prisma impactului direct asupra vieții lor de zi cu zi.

„Nivelul de trai, modul în care trăiesc oamenii, modul în care resimt deciziile politice sunt cei mai importanți factori”, a declarat Tanczos Barna, apreciind că votul este influențat în primul rând de întrebări precum: „Am o viață mai liniștită?”, „Am un nivel de trai mai bun?” sau „Copiii mei au o perspectivă mai bună?”.

Potrivit senatorului UDMR, aceeași tendință poate fi observată nu doar în SUA, ci și în state europene precum Germania, Polonia, Franța sau Ungaria.

„Trebuie să îmi reconsider câteodată poziția”, a spus acesta, întrebat dacă înfrângerea republicanilor marchează sfârșitul fenomenului MAGA.

„Văd că lumea se schimbă cu o viteză atât de mare, încât încep să am speranțe că în România, UDMR poate să dea un președinte și lucrurile se pot așeza și în America și peste tot”, a mai spus Barna la Digi24.