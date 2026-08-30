UDMR a decis pe cine votează ca prim-ministru SURSE

Președintele UDMR Kelemen le-a transmis liderilor PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, că parlamentarii maghiari vor vota orice propunere de prim-ministru venită de la președintele Nicușor Dan, în contextul în care au trecut patru luni de la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Nicușor Dan și Kelemen Hunor Foto: Mediafax

„Președintele trebuie să rezolve această criză politică, așadar așteptăm nominalizarea de la Cotroceni. Noi suntem de părere că țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, prin urmare suntem dispuși să votăm și pentru un premier de dreapta, și pentru un premier de la PSD. Să vedem ce plan are Nicușor Dan”, susține unul dintre parlamentarii UDMR.

Condiția UDMR e ca viitorul guvern să fie format din miniștri cu carnet de partid, nu din tehnocrați. Totuși, formațiunea maghiară nu se opune unui premier apolitic, cu condiția ca restul cabinetului să fie eminamente unul politic, susțin sursele citate.

Indiferent dacă președintele Nicușor Dan va desemna un premier de stânga, de dreapta sau tehnocrat, UDMR va face parte din viitorul guvern. Liderii maghiari își doresc să păstreze Ministerul Dezvoltării, pușculița cu bani pentru aleșii locali. Apoi, în funcție de negocieri, ar mai putea obține Mediul, Cultura sau Agricultura, susțin sursele citate.

Voturile UDMR sunt decisive pentru instalarea noului guvern. Indiferent de numele premierului, PNL și USR au anunțat că nu vor vota un Executiv din care vor face parte miniștri PSD. Prin urmare, singura variantă posibilă pentru a strânge o majoritate e formula: PSD-UDMR-minorități naționale plus voturile traseiștilor suveraniști din Parlament, grupați sub conducerea lui Victor Ponta.

UDMR nu a votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Ulterior, a refuzat să voteze pentru învestirea guvernelor Tomac și Veștea. În urmă cu o lună, UDMR și-a arătat susținerea pentru Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL și USR.

Însă președintele Nicușor Dan a refuzat să-l nominalizeze premier pe Mureșan. Acum, UDMR e dispusă să voteze fie pentru Sorin Grindeanu, fie pentru un premier tehnocrat, dar care să alcătuiască un guvern alături de PSD și UDMR.

PSD se reunește la Sinaia pentru a stabili mandatul conducerii în negocierile pentru formarea Guvernului

Conducerea PSD și parlamentarii social-democrați se întâlnesc luni, la Sinaia, în contextul în care negocierile pentru formarea unui nou Guvern urmează să fie reluate la Palatul Cotroceni. Consiliul Politic Național al PSD este programat de la ora 11:00, iar reuniunea grupurilor parlamentare ale partidului va începe la ora 15:00.

Eugen Tomac, favorit

Președintele Nicușor Dan va convoca, săptămâna viitoare, partidele politice la consultări pentru o nouă desemnare a premierului. Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, scenariul aflat în acest moment în discuție este ca europarlamentarul Eugen Tomac să fie desemnat din nou pentru funcția de prim-ministru, de această dată pentru a conduce un guvern susținut de PSD.