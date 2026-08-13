UDMR a început jocul la două capete. Ce au negociat Hunor și Grindeanu SURSE

Formațiunea maghiară s-a poziționat, teoretic, de partea PNL și USR, susținându-l pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Dar asta pentru că Mureșan nu avea nicio șansă să ajungă la Palatul Victoria. În realitate, liderul UDMR Kelemen Hunor a avut mai multe runde de negocieri cu președintele PSD Sorin Grindeanu, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Însă liderii UDMR, cu imaginea șifonată după înfrângerea lui Viktor Orban, ezită să intre într-o alianță oficială cu PSD. Ar prefera să voteze învestirea lui Grindeanu, apoi să rămână, teoretic, în opoziție. Dar cu toate beneficiile puterii.

UDMR joacă din nou la două capete în politica dâmbovițeană. Aparent, UDMR e alături de PNL și USR într-o proiect de dreapta care vizează impunerea unui nou prim-ministru în locul lui Ilie Bolojan. UDMR a acceptat să-l susțină pe liberalul Siegfried Mureșan ca variantă de premier la ultimele negocieri de la Cotroceni. Însă fără voturile PSD, niciun premier de dreapta nu poate ajunge la Palatul Victoria.

În schimb, PSD poate impune un premier și fără voturile venite din blocul PNL-USR. Cheia e la UDMR. Dacă formațiunea maghiară trece de partea stângă, Sorin Grindeanu e cu un picior la Palatul Victoria. Însă liderii UDMR au rămas cu grave probleme de insigne după alegerile din Ungaria. Kelemen Hunor a făcut campanie pentru Viktor Orban, învins după o domnie de 16 ani la Budapesta. Acum, dacă s-ar alia cu PSD, formațiunea maghiară ar risca un nou val de critici. Prin urmare, Kelemen Hunor negociază foarte atent fiecare mișcare politică: n-a votat căderea guvernului Bolojan, apoi a refuzat să voteze învestirea lui Adrian Veștea, iar în urmă cu o lună s-a aliat cu PNL și USR în demersul de a instala un guvern. Însă doar de fațadă.

Planul UDMR

În realitate, Kelemen Hunor a purtat mai multe runde de negocieri cu Sorin Grindeanu pentru instalarea unui guvern minoritar PSD, susțin sursele citate. Rolul UDMR ar urma să fie decisiv, însă doar în Parlament. Planul e următorul: URMR să nu-și exprime susținerea publică pentru niciun premier. Apoi, președintele Nicușor Dan să-l desemneze pe Sorin Grindeanu pentru formarea guvernului, iar Grindeanu să caute sprijin pentru a forma o majoritate parlamentară. Aici ar urma să intervină Hunor. UDMR ar anunța că votează instalarea Guvernului astfel încât România să iasă din criza politică prelungită. Dar, în același timp, formațiunea maghiară va rămâne în opoziție pentru a nu fi acuzată că a primit funcții în schimbul votului din Parlament.

Totuși, UDMR ar urma să-și păstreze prefecții și secretarii de stat, cum s-a întâmplat și în timpul guvernării Ciolacu, când maghiarii erau teoretic în opoziție, dar practic la Putere. Iar primarii UDMR ar urma să primească în continuare fonduri de la Ministerul Dezvoltării, indiferent de numele ministrului.

Dorința lui Grindeanu

Recent, surse politice dezvăluiau pentru „Adevarul” că liderul PSD Sorin Grindeanu insistă pentru o majoritate parlamentară alături de UDMR, aripa conservatoare din PNL și grupul suveranist condus de Victor Ponta. Astfel, Grindeanu ar mai avea nevoie de 15 voturi pentru a fi învestit la Palatul Victoria, voturi care pot veni fie de la parlamentarii neafiliați, fie de la câțiva aleși AUR. Președintele Nicușor Dan ezită deocamdată să dea undă verde acestui plan. Șeful statului încă mai speră ca PNL și USR să voteze un guvern condus de Grindeanu, susțin sursele citate. Ca variantă de rezervă ar fi un nou premier tehnocrat.

Ideea unui guvern minoritar PSD nu este nouă

Discuțiile despre un guvern minoritar condus de PSD circulă încă din luna mai, după căderea Guvernului Bolojan. Inițial, scenariul discutat în spațiul public era un guvern PSD-UDMR cu premier tehnocrat, tocmai pentru a fi mai ușor acceptat de președintele Nicușor Dan și de alte partide. UDMR era ezitant, problema majoră fiind lipsa unei majorități parlamentare fără sprijin extern.