 UDMR a început jocul la două capete. Ce au negociat Hunor și Grindeanu SURSE | adevarul.ro
search
Joi, 13 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

UDMR a început jocul la două capete. Ce au negociat Hunor și Grindeanu SURSE

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Formațiunea maghiară s-a poziționat, teoretic, de partea PNL și USR, susținându-l pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Dar asta pentru că Mureșan nu avea nicio șansă să ajungă la Palatul Victoria. În realitate, liderul UDMR Kelemen Hunor a avut mai multe runde de negocieri cu președintele PSD Sorin Grindeanu, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

UDMR joacă din nou la două capete în politica dâmbovițeană
Liderul UDMR Kelemen Hunor a avut mai multe runde de negocieri cu Sorin Grindeanu FOTO Inquam

Însă liderii UDMR, cu imaginea șifonată după înfrângerea lui Viktor Orban, ezită să intre într-o alianță oficială cu PSD. Ar prefera să voteze învestirea lui Grindeanu, apoi să rămână, teoretic, în opoziție. Dar cu toate beneficiile puterii.

UDMR joacă din nou la două capete în politica dâmbovițeană. Aparent, UDMR e alături de PNL și USR într-o proiect de dreapta care vizează impunerea unui nou prim-ministru în locul lui Ilie Bolojan. UDMR a acceptat să-l susțină pe liberalul Siegfried Mureșan ca variantă de premier la ultimele negocieri de la Cotroceni. Însă fără voturile PSD, niciun premier de dreapta nu poate ajunge la Palatul Victoria.

În schimb, PSD poate impune un premier și fără voturile venite din blocul PNL-USR. Cheia e la UDMR. Dacă formațiunea maghiară trece de partea stângă, Sorin Grindeanu e cu un picior la Palatul Victoria. Însă liderii UDMR au rămas cu grave probleme de insigne după alegerile din Ungaria. Kelemen Hunor a făcut campanie pentru Viktor Orban, învins după o domnie de 16 ani la Budapesta. Acum, dacă s-ar alia cu PSD, formațiunea maghiară ar risca un nou val de critici. Prin urmare, Kelemen Hunor negociază foarte atent fiecare mișcare politică: n-a votat căderea guvernului Bolojan, apoi a refuzat să voteze învestirea lui Adrian Veștea, iar în urmă cu o lună s-a aliat cu PNL și USR în demersul de a instala un guvern. Însă doar de fațadă.

Planul UDMR

În realitate, Kelemen Hunor a purtat mai multe runde de negocieri cu Sorin Grindeanu pentru instalarea unui guvern minoritar PSD, susțin sursele citate. Rolul UDMR ar urma să fie decisiv, însă doar în Parlament. Planul e următorul: URMR să nu-și exprime susținerea publică pentru niciun premier. Apoi, președintele Nicușor Dan să-l desemneze pe Sorin Grindeanu pentru formarea guvernului, iar Grindeanu să caute sprijin pentru a forma o majoritate parlamentară. Aici ar urma să intervină Hunor. UDMR ar anunța că votează instalarea Guvernului astfel încât România să iasă din criza politică prelungită. Dar, în același timp, formațiunea maghiară va rămâne în opoziție pentru a nu fi acuzată că a primit funcții în schimbul votului din Parlament.

Totuși, UDMR ar urma să-și păstreze prefecții și secretarii de stat, cum s-a întâmplat și în timpul guvernării Ciolacu, când maghiarii erau teoretic în opoziție, dar practic la Putere. Iar primarii UDMR ar urma să primească în continuare fonduri de la Ministerul Dezvoltării, indiferent de numele ministrului.

Dorința lui Grindeanu

Recent, surse politice dezvăluiau pentru „Adevarul” că liderul PSD Sorin Grindeanu insistă pentru o majoritate parlamentară alături de UDMR, aripa conservatoare din PNL și grupul suveranist condus de Victor Ponta. Astfel, Grindeanu ar mai avea nevoie de 15 voturi pentru a fi învestit la Palatul Victoria, voturi care pot veni fie de la parlamentarii neafiliați, fie de la câțiva aleși AUR. Președintele Nicușor Dan ezită deocamdată să dea undă verde acestui plan. Șeful statului încă mai speră ca PNL și USR să voteze un guvern condus de Grindeanu, susțin sursele citate. Ca variantă de rezervă ar fi un nou premier tehnocrat.

Ideea unui guvern minoritar PSD nu este nouă

Discuțiile despre un guvern minoritar condus de PSD circulă încă din luna mai, după căderea Guvernului Bolojan. Inițial, scenariul discutat în spațiul public era un guvern PSD-UDMR cu premier tehnocrat, tocmai pentru a fi mai ușor acceptat de președintele Nicușor Dan și de alte partide. UDMR era ezitant, problema majoră fiind lipsa unei majorități parlamentare fără sprijin extern.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o
digi24.ro
image
Un angajat din Spania va primi despăgubiri de 21.000 de euro după ce a fost concediat pentru că a băut trei cafele
stirileprotv.ro
image
Cum au „răspuns” cei trei pensionari apelului pentru salvarea sistemului energetic național. Gândul a aflat detalii inedite din operațiunea de funcționare a centralelor pe cărbune la capacitate maximă. Doar trei „tablotari” s-au întors din pensie. Ce fac și cât câștigă
gandul.ro
image
Acciza la motorină, redusă cu 20% timp de două săptămâni. Prețurile la pompă au crescut cu peste 23%
mediafax.ro
image
David Popovici, calificat cu cel mai bun timp în finala de 200 de metri liber! O nouă reprezentaţie a campionului român
fanatik.ro
image
Comandantul care a predat Rusiei singurul submarin al Ucrainei a fost ucis într-un asasinat comis în Crimeea. Autoritățile de ocupație au arestat o femeie
libertatea.ro
image
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului. Ce le-a spus anchetatorilor
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Surpriză uriașă: Mihai Bobonete a semnat!
digisport.ro
image
Anca Țurcașiu, nostalgică după vacanțele din copilărie. Cum își petrecea verile la Năvodari
click.ro
image
Mărturia șoferului care a ucis doi pietoni la Brașov: „Mi-am pierdut cunoștința”. A refuzat internarea pentru că „nu merită tratat”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Cine sunt cei mai afectaţi consumatori după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Expert: Nu o să fie uşor
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Isterie la pensie în toată țara. Pensionarii depun cereri pentru restituirea CASS. Ce zice Casa de Pensii?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
playtech.ro
image
Dan Negru se revoltă! Cere Guvernului să taie banii publici pentru fotbalul românesc: „E Domnul Goe al statului român: repetent mereu și, totuși, răsfățat”
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul lui Lionel Messi, la 4 zile de la moartea tatălui său! ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
digisport.ro
image
Motivul pentru care o femeie a rămas fără pensia de invaliditate. Ce sumă trebuie să returneze
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Valentina Pelinel și Cristi Borcea în Pipera. Casa este imensă, iar camerele sunt suficiente pentru toți cei 9 copii. Este mobilată doar cu obiecte scumpe / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
E oficial: scade prețul la motorină. Se aplică reducerea accizei cu 20%
mediaflux.ro
image
A scăpat de probleme medicale mâncând ... carne de struț: „Un gust puternic, dar delicioasă”
gsp.ro
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
INTERVIU | Cum transformi un start-up de 5.000 € într-un brand de lux. Marius Dan, antreprenor: „Primul showroom, un apartament din Vitan, București. Îl împărțeam cu o agenție imobiliară. Când a dat faliment, am preluat spațiul, adică livingul”
actualitate.net
image
Femeile din Afganistan, tot mai izolate de lume. Jumătate dintre ele ies din casă cel mult de două ori pe lună
click.ro
image
Vremea schimbă registrul în România. Temperaturile scad, iar ploile și vântul își fac apariția
click.ro
image
Familia Maxer s-a mărit! Ce cadou i-a făcut Dinu soției sale, Magdalena: „De azi avem o bebelușă!”
click.ro
Prințesa Rajwa și Prințul Moștenitor Al Hussein, Foto Instagram (7) (1) jpg
Prințesa Rajwa strălucește într-o fustă metalică plisată și o geantă șic de peste o mie de lire sterline
okmagazine.ro
Regele dansează, un film despre viața lui Ludovic XIV, Profimedia (2) jpg
Lucra cu întunericul ca să-l țină sub papuc pe Regele Soare! Ce făcea în dormitor amanta fără scrupule a lui Ludovic al XIV-lea
okmagazine.ro
roman shipwreck amphorae sicily 1 jpg
O navă romană veche de 2.100 de ani, descoperită cu sute de amfore pe fundul mării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul să scriu o nouă poveste”
image
Femeile din Afganistan, tot mai izolate de lume. Jumătate dintre ele ies din casă cel mult de două ori pe lună

OK! Magazine

image
Mariaj deschis între Albert și Charlene de Monaco? Bărbatul cu care se spune că prințesa ar fi avut o aventură acceptată de Albert