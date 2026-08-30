PSD se reunește la Sinaia pentru a stabili mandatul conducerii în negocierile pentru formarea Guvernului

Conducerea PSD și parlamentarii social-democrați se întâlnesc luni, la Sinaia, în contextul în care negocierile pentru formarea unui nou Guvern urmează să fie reluate la Palatul Cotroceni.

PSD se reunește pentru a stabili mandatul conducerii în negocierile pentru formarea Guvernului. Foto: Arhivă

Consiliul Politic Național al PSD este programat de la ora 11:00, iar reuniunea grupurilor parlamentare ale partidului va începe la ora 15:00, potrivit Agerpres.

Una dintre principalele teme de discuție va fi mandatul cu care conducerea PSD va participa la viitoarele negocieri pentru formarea Executivului. Social-democrații vor analiza, de asemenea, prioritățile legislative pentru sesiunea parlamentară ordinară, care începe marți.

Pe agenda partidului se află și proiecte rămase nefinalizate după sesiunile extraordinare din această vară. Printre acestea se numără legea salarizării bugetarilor, unul dintre cele mai importante proiecte legislative aflate în discuție.

În paralel, președintele Nicușor Dan a anunțat că va convoca partidele la consultări la începutul lunii septembrie, pentru o nouă încercare de desemnare a unui premier. Șeful statului a explicat că, în perioada vacanței parlamentare, nu a considerat oportună o nouă nominalizare, în condițiile în care exista riscul ca aceasta să nu obțină voturile necesare în Parlament.

Președintele a spus că un nou eșec al unei nominalizări ar fi putut afecta inclusiv imaginea României în fața agențiilor de rating.

„Cred că conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni, când a fost, să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit șefului statului, după primele două propuneri pentru funcția de premier, concluzia a fost că șansele formării unei majorități în perioada vacanței parlamentare erau reduse.

„Ar fi fost tare nefericit ca ştirile din presa globală să fie: al treilea Guvern n-a fost învestit, al patrulea Guvern n-a fost învestit în România, ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuţii permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem, formală sau informală şi eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabilă”, a explicat şeful statului.

Nicușor Dan a precizat că își dorește ca România să aibă un nou Executiv înainte de participarea sa la Summitul ONU de la New York.

În privința componenței viitorului Cabinet, președintele spune că există în continuare mai multe variante, însă una dintre ele pare în acest moment mai puțin probabilă.

„În acest moment nu văd susţinere pentru un Guvern cu miniştri tehnocraţi. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniştri politici”, a conchis el.