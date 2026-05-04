Tactici diferite înaintea votului decisiv: PNL părăsește sala, UDMR nu votează, PSD merge pe vot la vedere

Înaintea votului decisiv asupra moțiunii de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan, scena politică este dominată de calcule și negocieri intense, în condițiile în care majoritatea se joacă la o diferență de doar câteva voturi. Astfel că, partidele își stabilesc în ultimele ore strategiile de vot.

Potrivit unor surse politice, conducerea PNL a stabilit deja conduita parlamentarilor pentru ziua votului. Aceștia vor fi prezenți în sală, însă, la apelul nominal, vor răspunde „prezent, nu votez”. O altă variantă discutată în partid ar fi părăsirea sălii în momentul votului.

De cealaltă parte, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reafirmat ferm că formațiunea sa nu va susține demersul opoziției. „Vom sta în bancă și vom spune: «Prezent, nu votez». Nu vom vota moțiunea”, a declarat acesta.

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că parlamentarii partidului vor fi prezenți în plen la dezbaterea moțiunii de cenzură, însă nu vor participa la vot.

„Mâine, parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota. Am înțeles că o abordare similară vor avea colegii din PNL și UDMR”, a declarat Dominic Fritz.

Parlamentarii PSD au decis în ședința grupurilor reunite din Camera Deputaților și Senat ca votul pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan să fie exprimat la vedere, pentru a nu exista dubii privind opțiunile politice.

PSD și AUR au nevoie de 233 de voturi pentru demiterea guvernului Bolojan. Cu toate acestea, liberalii susțin că au reușit să întoarcă între 8 și 10 parlamentari care semnaseră inițial moțiunea, în timp ce negocierile continuă cu alți aleși, inclusiv din PSD și AUR.

Social-democrații admit existența unor „trădări”, dar afirmă că vor avea totuși între 5 și 7 voturi peste limita majorității.

Astfel, votul de marți devine unul decisiv, iar soarta Guvernului Bolojan pare să depindă de un număr foarte mic de parlamentari.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a subliniat că PNL nu va vota moțiunea și a făcut apel la responsabilitate politică, invocând efectele economice ale instabilității: deprecierea monedei naționale, creșterea ratelor și scăderile de pe bursă.

La rândul său, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a exclus posibilitatea unor trădări în partid, chiar și în condițiile unui vot secret, avertizând că retragerea sprijinului pentru actualul premier ar echivala cu „o sinucidere politică” pentru liberali.

Fenechiu a mai spus că unii parlamentari aleși pe listele POT ar putea vota diferit: „Această variantă este posibilă. Probabil că unii nu vor vota, alții vor vota”.

Moțiunea de cenzură a fost depusă pe 28 aprilie, iar votul final este programat pentru marți, 5 mai.