Siegfried Mureșan, după ce a fost propus premier de PNL, USR și UDMR: „Sunt conștient care sunt urgențele României”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus vineri de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, a declarat că este pregătit să răspundă principalelor provocări ale României, invocând experiența acumulată în instituțiile europene și în gestionarea dosarelor economice și bugetare.

„Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizarea, vor reformare, iar preocuparea noastră este să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată şi susţinută în mod transparent de către partide oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată. Sunt conştient care sunt urgenţele României, iar urgenţele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European şi la nivel european”, a afirmat Mureşan.

Acesta a subliniat că experiența sa în negocierile privind fondurile europene îl recomandă pentru gestionarea uneia dintre cele mai importante provocări ale viitorului executiv: finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

„Ştim exact ce e de făcut pentru a încheia cu succes PNRR şi am încredere că alături de colegii din PNL, din USR şi UDMR, cele trei partide care în momentul de faţă în mod responsabil asigură guvernarea României, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul şi lucra şi pe celelalte teme care sunt urgenţele ţării. Temele pe care din prima mea zi în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce ţin de buget, ce ţin de economie. Dacă urgenţele ţării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere conştient fiind că sunt domeniile în care am lucrat şi că pot sprijini”, a declarat europarlamentarul.

Cine este Siegfried Mureşan, propunerea de premier PNL-USR-UDMR

În vârstă de 44 de ani, Mureșan este unul dintre cei mai influenți europarlamentari români ai ultimelor legislaturi. În prezent, ocupă funcțiile de vicepreședinte al Partidul Popular European și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European. De asemenea, duminică a fost ales vicepreședinte al Partidul Național Liberal în echipa condusă de Ilie Bolojan.

Născut la Hunedoara pe 20 septembrie 1981, Siegfried Mureșan a absolvit Academia de Studii Economice din București, secția cu predare în limba germană, și și-a continuat studiile la Universitatea Humboldt din Berlin. Înainte de a intra în politica românească, a activat în Bundestag și în structurile PPE de la Bruxelles.

Mureșan a intrat în politică în 2014, fiind ales europarlamentar pe listele Partidul Mișcarea Populară. Ulterior, în 2018, s-a alăturat PNL. De-a lungul carierei sale europene, a fost negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul Uniunii Europene și co-raportor pentru implementarea PNRR.

Totodată, el este președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova și a fost decorat în 2021 de președinta Maia Sandu cu „Ordinul de Onoare” pentru contribuția sa la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.