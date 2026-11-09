 Tensiuni în jurul mitingului AUR pentru Georgescu. Primăria refuză avizarea manifestației, Piperea îi cere explicații lui Ciucu: „Se plasează în afara legii” | adevarul.ro
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Tensiuni în jurul mitingului AUR pentru Georgescu. Primăria refuză avizarea manifestației, Piperea îi cere explicații lui Ciucu: „Se plasează în afara legii”

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Primăria Capitalei nu a avizat manifestația pro-Georgescu anunțată de AUR pentru 14 noiembrie, după ce Jandarmeria și Poliția au semnalat posibile incidente violente, mobilizarea unor participanți din zeci de județe și suprapunerea cu meciul România - Polonia. Europarlamentarul Gheorghe Piperea contestă decizia și îi cere primarului Ciprian Ciucu să prezinte dovezile care au stat la baza ei.

Primăaria Capitalei nu a avizat protestul AUR pro-Georgescu din 14 noiembrie.
Primăaria Capitalei nu a avizat protestul AUR pro-Georgescu din 14 noiembrie. Foto: arhivă

Manifestația pe care AUR intenționa să o organizeze sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor din București, în sprijinul lui Călin Georgescu, nu a primit avizul Primăriei Capitalei.

aviz Primaria Capitalei Facebook AUR jpg
Foto: Facebook/AUR

Decizia a fost luată după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au transmis comisiei de avizare o serie de avertismente privind riscurile de ordine publică, între care apeluri la ură și violență apărute în mediul online, mobilizarea unor participanți din 39 de județe și posibile tensiuni generate de desfășurarea, în aceeași zi, a meciului de fotbal România - Polonia.

Solicitarea de organizare a protestului a fost analizată de comisia convocată de primarul general Ciprian Ciucu şi, potrivit informațiilor prezentate de autorități, în condițiile în care forțele de ordine au recomandat respingerea cererii, Primăria a decis să nu avizeze manifestația.

Măsura nu echivalează însă cu interzicerea protestului, ci înseamnă că organizatorii nu au primit aprobarea solicitată pentru desfășurarea lui în condițiile anunțate.

Riscurile semnalate de autorități

În adresa transmisă comisiei, Jandarmeria și Poliția Capitalei au arătat că avizarea manifestației ar putea intra în contradicție cu prevederile Legii 60/1991, care privește îndemnurile la ură și incitările la violență publică, dar și riscurile pentru ordinea și siguranța publică, drepturile și libertățile cetățenilor. Avertismentul vine în contextul în care, în ultimele zile, reţelele sociale au fost invadate de mesaje de mobilizare ale susținătorilor lui Călin Georgescu.

Un alt argument ține de numărul real al celor care ar urma să participe.

Deși organizatorii au indicat, în fața comisiei, că la protest vor fi prezente 50 de persoane, autoritățile au constatat că se pregătește transportul unor participanți din 39 de județe, fără București și Ilfov, astfel că această mobilizare pune sub semnul întrebării estimarea prezentată de organizatori.

La manifestația anunțată de partidul condus de George Simion ar urma să participe și reprezentanți ai formațiunii germane Alternativa pentru Germania (AfD). Liderul AUR a anunţat, de asemenea, pe Facebook, că manifestarea se bucură şi de sprijinul dreptei din Polonia.

Mesajul Jandarmeriei

Jandarmeria Română a transmis că susține dreptul cetățenilor de a protesta pașnic, dar că are obligația de a preveni incidentele și de a proteja atât participanții la manifestație, cât și restul populației. Instituția a precizat că a semnalat riscurile identificate în cazul protestului din 14 noiembrie, inclusiv cele legate de evenimentul sportiv programat în aceeași zi.

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„Jandarmeria susține exercitarea dreptului la protest pașnic. Suntem acolo pentru a proteja participanții și pentru a asigura siguranța tuturor cetățenilor.

Pentru manifestația din 14 noiembrie, am semnalat, potrivit competențelor, riscuri concrete, inclusiv în contextul desfășurării, în aceeași zi, a meciului România - Polonia. În acest context, există posibilitatea ca aproximativ 3.000 de suporteri polonezi să fie prezenți, în aceeași perioadă, în centrul Capitalei.

Decizia privind avizarea aparține autorităților competente. Responsabilitatea noastră este să prevenim incidentele și să protejăm oamenii”, a transmis Jandarmeria Română.

Primăria Capitalei nu a dat avizul

În documentul înaintat comisiei Primăriei Capitalei, s-a făcut referire și la modul în care s-au desfășurat manifestații anterioare organizate de persoanele implicate în pregătirea protestului.

Astfel, Mihai Florin Jereb, organizatorul oficial al acțiunii din 14 noiembrie, ar fi încălcat în trecut condițiile stabilite privind numărul participanților, locul și traseele de desfășurare, precum și intervalul orar. Potrivit autorităților, aceste abateri au provocat blocaje în trafic, întârzieri ale transportului public și perturbări ale activității unor instituții publice și private.

A fost menționat și coorganizatorul Constantin Claudiu-Laurențiu, despre care Jandarmeria și Poliția Capitalei susțin că a fost surprins la protestul violent din 15 septembrie, în Piața Victoriei, făcând apel către galerii de fotbal, luptători și persoane din lumea interlopă să se alăture manifestației.

Totodată, meciul dintre reprezentativele României și Poloniei ar urma să aducă în București aproximativ 35.000 de suporteri ai celor două echipe, iar în jur de 3.000 de polonezi ar putea fi prezenți în centrul orașului. Suprapunerea dintre deplasările suporterilor și protestul programat în zona Parcului Izvor ar putea, în evaluarea forțelor de ordine, să amplifice riscul unor confruntări.

„Desfășurarea în data de 14.11.2026 a meciului de fotbal dintre reprezentativele României și Poloniei cu o prezență crescută a fanilor celor două echipe pe zona centrală a Capitalei (...) concomitent cu acțiunea de protest în cauză (alveola Parcului Izvor), poate crea riscuri suplimentare de tulburare gravă a ordinii și siguranței publice”, au transmis autorităţile.

În urma evaluării acestor riscuri,  Primăria Capitalei a decos să nu acorde avizul pentru manifestaţia de sâmbătă, 14 noiembrie.

Gheorghe Piperea îi cere explicații lui Ciucu

Refuzul Primăriei a fost criticat de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, care îi cere primarului general Ciprian Ciucu să facă publice atât componența comisiei de avizare, cât și probele pe care s-a bazat decizia.

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Acesta a solicitat explicații și cu privire la felul în care postările de pe internet pot fi folosite pentru a caracteriza anticipat scopul unei manifestații drept ilegal sau contrar moralității publice. Piperea vrea să știe, de asemenea, ce elemente ale protestului ar putea fi considerate îndemnuri la violență, ură națională ori încălcarea ordinii publice.

 „Care sunt probele din care rezultă că manifestația (care nici măcar nu s-a desfășurat încă) și-a schimbat scopul? Ce anume poate face violentă o manifestație care nu s-a desfășurat încă?”, a întrebat europarlamentarul.

Europarlamentarul AUR îl avertizează pe Ciprian Ciucu că lipsa unui răspuns clar ar putea avea consecințe legale și politice.

„În caz de tăcere sau răspuns neclar, este evident că Ciucu se plasează în afara legii. Iar legea conține și sancțiuni pentru comportamentul ilegal al unui demnitar”, a transmis Gheorghe Piperea pe Facebook.

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