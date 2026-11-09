 Procesul în care Călin Georgescu cere să iasă din arest se reia luni la Tribunalul București | adevarul.ro
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Procesul în care Călin Georgescu cere să iasă din arest se reia luni la Tribunalul București

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Tribunalul Bucureşti reia, luni, judecarea cererii depuse de Călin Georgescu prin care solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, şi anume arest la domiciliu sau control judiciar.

Călin Georgescu
Călin Georgescu, dus la audieri Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Motivul amânării de săptămâna trecută a fost că dezbaterile nu pot avea loc în lipsa motivării deciziei prin care judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au prelungit măsura arestului preventiv.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

De atunci, el a încercat să scape de arest obţinând decizii favorabile la tribunal, toate fiind întoarse ulterior de magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti, scrie Agerpres.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

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