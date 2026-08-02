Petrișor Peiu, despre Fitch: „Mai bine ne-am concentra pe datoria publică și deficit”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că decizia agenției de rating Fitch de a menține calificativul României la BBB-, cu perspectivă negativă, nu produce efecte directe asupra economiei și afirmă că atenția publică ar trebui să se îndrepte spre problemele reale ale finanțelor statului, precum datoria publică și deficitul bugetar.

Într-un comunicat transmis duminică, Peiu a calificat decizia Fitch drept „o decizie birocratică, cu puternice nuanțe politice”, despre care spune că nu mai are o semnificație reală pentru economia românească.

„În contrast total cu isteria creată la București pe această temă, păstrarea ratingului BBB- cu perspectivă negativă de către agenția de rating Fitch nu are nicio implicație asupra economiei românești sau asupra vieții românilor. Este doar o decizie birocratică, cu puternice nuanțe politice, care nu mai are vreo semnificație”, a declarat Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR susține că ratingurile acordate de agențiile internaționale nu reflectă întotdeauna situația economică reală și compară România cu alte state din regiune, precum Polonia, Ungaria, Bulgaria, Cehia și Serbia. Acesta arată că unele dintre aceste țări au datorii publice sau deficite comparabile ori chiar mai bune decât România, dar beneficiază de calificative diferite și de costuri mai mici de finanțare.

Peiu mai afirmă că România are același rating din 2011, deși între timp datoria publică a crescut de la aproximativ 35% din PIB la peste 60%, iar deficitul bugetar a variat semnificativ.

În acest context, liderul senatorilor AUR ridică mai multe întrebări privind relația dintre ratingurile acordate de Fitch și indicatorii economici ai României, precum și influența acestor calificative asupra dobânzilor la care statul se împrumută.

„Decât să ne chinuim atât în așteptarea deciziilor de la Fitch, nu ar fi mai bine să ne concentrăm pe temele reale: datoria publică și deficitul bugetar?”, a transmis Petrișor Peiu.

Declarațiile vin după ce agenția Fitch a anunțat vineri că a menținut ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, precizând că decizia finală a fost diferită de cea inițială în urma informațiilor suplimentare transmise de autoritățile române.