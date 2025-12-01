Vlad Gheorghe s-ar putea retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va sprijini în cursa pentru fotoliul de primar general

Candidatul independent Vlad Gheorghe ar putea anunța marți, 2 decembrie retragerea sa din cursa pentru Primăria București în care a intrat în calitate de candidat independent, potrivit unor surse G4Media.

Fostul europarlamentar își va anunța sprijinul pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu, potrivit acelorași surse.

Amintim că, vineri, 28 noiembrie, candidatul independent Vlad Gheorghe a publicat un sondaj realizat de CIRA, potrivit căruia, primul în intenția de vot figura Daniel Băluță – 24% (PSD), urmat de Ciprian Ciucu – 21% (PNL) și Anca Alexandrescu – 19% (susținută de AUR) și Cătălin Drulă (USR) - 18%.

Un alt sondaj de opinie, realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews și publicat duminică, 1 decembrie, arată că Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, sunt primii în intențiile de vot ale bucureștenilor, arată datele

Noul sondaj a fost realizat în perioada 27-30 noiembrie, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București, prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de două puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%.

Cu ce procente sunt creditați candidații la Primăria Capitalei

Sondajul AtlasIntel îl creditează pe primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, cu 23,3%, iar pe Anca Alexandrescu, cu 23,2%.

Primarul PNL Ciprian Ciucu ar avea 21,7%, ocupând locul trei în acest sondaj, în timp ce candidatul USR, Cătălin Drulă s-ar situa pe locul 4, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.