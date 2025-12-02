Ciucu anunță că îl sună pe Drulă în seara aceasta, pentru a împiedica ascensiunea Ancăi Alexandrescu. „Poate găsim o soluție”

Ciprian Ciucu anunță că îl va contacta pe Cătălin Drulă „în al doisprezecelea ceas”, încercând o soluție de ultim moment pentru a evita ca Bucureștiul să fie câștigat de Anca Alexandrescu, candidata susţinută de AUR.

În cadrul unei emisiuni la Antena 3, candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că intenționează să îl sune în cursul serii de marţi, 2 decembrie, pe candidatul USR, Cătălin Drulă, în încercarea de a găsi „o soluție de ultim moment” înaintea alegerilor din 7 decembrie, în condiţiile în care, spune el, există riscul ca Bucureștiul să ajungă „pe mâna Ancăi Alexandrescu”, candidata AUR.

„Să vedem dacă acum, în al 12-lea ceas, putem găsi o soluție”, a spus el, subliniind că va încerca să afle „cum se simte” și „care e starea lui de spirit” Cătălin Drulă.

Deși în campanie a fost criticat și jignit de Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu afirmă că este dispus să treacă peste aceste episoade pentru a discuta o eventuală colaborare în zilele rămase până la scrutin.

„Pot să trec peste acea jignire… este mai important decât propriul meu orgoliu să vedem dacă acum, în al 12-lea ceas, putem găsi o soluție”, a insistat candidatul PNL.

Referindu-se la posibilitatea unui apel la „votul util”, Ciprian Ciucu a declarat că îi este greu să ceară direct acest lucru, dar avertizează asupra riscului pe care îl vede în cazul unei victorii a Ancăi Alexandrescu.

„Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu, care nu are niciun fel de experiență în administrația locală?”, a întrebat el retoric.

Întrebat ce motive ar avea electoratul USR să voteze un candidat de la PNL, Ciprian Ciucu a răspuns: „Sunt un om integru, care nu face compromisuri care să mă compromită și care poate să strângă majorități pentru a face bine Bucureștiului. Ceea ce s-a spus despre mine, că aș fi pesedist sau userist… din contră, m-am opus alianței cu PSD și m-am opus ca USR să fie scos de la guvernare”.

Alegerile pentru Primăria Capitalei se dovedesc în acest an şi mai tensionate decât de obicei, lucrurile luând o turnură noup de la o zi la alta. Astfel, marţi, cu doar patru zile înainte ca bucureştenii să iasă la urne, candidatul independent Vlad Gheorghe și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei şi le-a cerut susținătorilor să îl voteze pe Ciprian Ciucu, invocând necesitatea unei „unități împotriva candidatei AUR, Anca Alexandrescu”.

Totodată, acesta i-a cerut lui Cătălin Drulă să se alăture „alianței candidaților de centru-dreapta”.

Liberalul afirmă că actuala situație electorală este provocată în mare parte de liderul PSD Sorin Grindeanu, despre care spune că ar fi condiționat menținerea coaliției de guvernare de faptul că fiecare partid trebuie să-şi desemneze propriul candidat şi nu a acceptat un candidat comun susţinut de mai multe partide din coaliţie.

„Am ajuns aici din cauza domnului Grindeanu, care a pus această condiție, că rupe coaliția și pune România în haos dacă am fi făcut o alianță pe zona de centru-dreapta”, a declarat Ciucu.

În acest context, Ciprian Ciucu consideră că o eventuală înfrângere a candidaților partidelor de guvernare ar reprezenta „un eșec al întregii coaliții pro-europene”, motiv pentru care îi îndeamnă pe alegători la mobilizare masivă.

„Este foarte importantă mobilizarea pe partea pro-europeană, pentru că, din păcate, avem o mobilizare foarte puternică pe partea cealaltă, pe partea extremiștilor”, a explicat el.