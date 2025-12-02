search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ciucu anunță că îl sună pe Drulă în seara aceasta, pentru a împiedica ascensiunea Ancăi Alexandrescu. „Poate găsim o soluție”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Ciprian Ciucu anunță că îl va contacta pe Cătălin Drulă „în al doisprezecelea ceas”, încercând o soluție de ultim moment pentru a evita ca Bucureștiul să fie câștigat de Anca Alexandrescu, candidata susţinută de AUR.

Ciprian Ciucu vrea să-l contacteze pe Drulă, pentru o soluţie de ultim moment
Ciprian Ciucu vrea să-l contacteze pe Drulă, pentru o soluţie de ultim moment

În cadrul unei emisiuni la Antena 3, candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că intenționează să îl sune în cursul serii de marţi, 2 decembrie, pe candidatul USR, Cătălin Drulă, în încercarea de a găsi „o soluție de ultim moment” înaintea alegerilor din 7 decembrie, în condiţiile în care, spune el, există riscul ca Bucureștiul să ajungă „pe mâna Ancăi Alexandrescu”, candidata AUR.

„Să vedem dacă acum, în al 12-lea ceas, putem găsi o soluție”, a spus el, subliniind că va încerca să afle „cum se simte” și „care e starea lui de spirit” Cătălin Drulă.

Deși în campanie a fost criticat și jignit de Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu afirmă că este dispus să treacă peste aceste episoade pentru a discuta o eventuală colaborare în zilele rămase până la scrutin.

„Pot să trec peste acea jignire… este mai important decât propriul meu orgoliu să vedem dacă acum, în al 12-lea ceas, putem găsi o soluție”, a insistat candidatul PNL.

Referindu-se la posibilitatea unui apel la „votul util”, Ciprian Ciucu a declarat că îi este greu să ceară direct acest lucru, dar avertizează asupra riscului pe care îl vede în cazul unei victorii a Ancăi Alexandrescu.

 „Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu, care nu are niciun fel de experiență în administrația locală?”, a întrebat el retoric.

Întrebat ce motive ar avea electoratul USR să voteze un candidat de la PNL, Ciprian Ciucu a răspuns: „Sunt un om integru, care nu face compromisuri care să mă compromită și care poate să strângă majorități pentru a face bine Bucureștiului. Ceea ce s-a spus despre mine, că aș fi pesedist sau userist… din contră, m-am opus alianței cu PSD și m-am opus ca USR să fie scos de la guvernare”.

Alegerile pentru Primăria Capitalei se dovedesc în acest an şi mai tensionate decât de obicei, lucrurile luând o turnură noup de la o zi la alta. Astfel, marţi, cu doar patru zile înainte ca bucureştenii să iasă la urne, candidatul independent Vlad Gheorghe și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei şi le-a cerut susținătorilor să îl voteze pe Ciprian Ciucu, invocând necesitatea unei „unități împotriva candidatei AUR, Anca Alexandrescu”.

Totodată, acesta i-a cerut lui Cătălin Drulă să se alăture „alianței candidaților de centru-dreapta”.

Liberalul afirmă că actuala situație electorală este provocată în mare parte de liderul PSD Sorin Grindeanu, despre care spune că ar fi condiționat menținerea coaliției  de guvernare de faptul că fiecare partid trebuie să-şi desemneze propriul candidat şi nu a acceptat un candidat comun susţinut de mai multe partide din coaliţie.

„Am ajuns aici din cauza domnului Grindeanu, care a pus această condiție, că rupe coaliția și pune România în haos dacă am fi făcut o alianță pe zona de centru-dreapta”, a declarat Ciucu.

În acest context, Ciprian Ciucu consideră că o eventuală înfrângere a candidaților partidelor de guvernare ar reprezenta „un eșec al întregii coaliții pro-europene”, motiv pentru care îi îndeamnă pe alegători la mobilizare masivă.

 „Este foarte importantă mobilizarea pe partea pro-europeană, pentru că, din păcate, avem o mobilizare foarte puternică pe partea cealaltă, pe partea extremiștilor”, a explicat el.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
digi24.ro
image
O femeie în scaun cu rotile a fost ucisă de doi bărbați cu care locuia, pentru că nu le-a spus că are nevoie la toaletă
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
gandul.ro
image
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
mediafax.ro
image
Țara unde se găsește cel mai ”înfricoșător” stadion din lume. Arată ca o ruină, dar încă este folosit
fanatik.ro
image
Adrian Pleșca, alias Artan, a murit la 64 de ani. Era membru fondator al trupelor românești Timpuri Noi și Partizan
libertatea.ro
image
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, a murit. Artanu avea 64 de ani
observatornews.ro
image
BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
La ce înălțime se montează termostatul pentru eficiență maximă. Recomandarea specialiștilor
playtech.ro
image
”Doamnă, eu o să mă fac bine. O să vedeți”. Ultimele cuvinte pe care Roxana Moise, fostă vedetă Exatlon, i le-a spus antrenoarei sale
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Giovanni Becali: ”Mutu m-a trădat”
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Care ar fi fost cauza decesului războinicei Roxana Moise? Un apropiat al fostei concurente de la „Exatlon” vorbește de o boală cumplită
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională. A întors toate privirile!
romaniatv.net
image
Vești bune! Pensionarii primesc cadou bani în decembrie!
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
O tânără prezentatoare a murit la nici 30 de ani
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Chiar nimic nu-i iese bine? Meghan Markle primește titlul de „Salmonella Sussex”, după gafa de Ziua Recunoștinței
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali

OK! Magazine

image
Nepoata Regelui Cambodgiei este de o frumusețe rară. Prințesa puțin cunoscută s-a căsătorit într-o superbă rochie tradițională

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!