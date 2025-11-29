Cătălin Drulă îi dă ultimatul lui Ciprian Ciucu: „Dacă nu vine la dezbateri, să se retragă. Bucureștiul nu are nevoie de un primar laș”

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, lansează un apel public către contracandidatul Ciprian Ciucu (PNL), solicitându-i să participe la dezbateri în ultima săptămână de campanie electorală sau să se retragă din competiție.

„Intrăm în ultima săptămână de campanie electorală şi fac un apel la contracandidaţii mei Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă să facem măcar o dezbatere. Azi trebuia să aibă loc o astfel de dezbatere (...), dar niciunul dintre cei doi nu a răspuns invitaţiei. Bucureştenii au dreptul la competiţie de soluţii şi viziuni astfel încât să pună ştampila în deplină cunoştinţă de cauză”, a declarat Drulă, potrivit unui comunicat USR, citat de Agerpres.

Drulă a menționat în comunicatul său că nu are așteptări de la Daniel Băluță.

Acesta consideră că bucureștenii au dreptul să vadă o confruntare de idei, soluții și viziuni, astfel încât alegerea pe care o vor face la urne să fie una informată. „E o lipsă de respect față de bucureșteni să fugi de dezbatere”, a transmis liderul USR.

Drulă s-a arătat în mod special dezamăgit de refuzul lui Ciprian Ciucu, despre care spune că cere voturile electoratului de dreapta, dar nu dă șansa acestui electorat exigent să aleagă în urma unei dezbateri.

„Bucureștiul nu are nevoie de un primar laş, care fuge de critici şi de responsabilitate”, a afirmat Drulă, care l-a invitat pe Ciucu la două dezbateri în această săptămână, pentru ca alegătorii să decidă cine poate continua, în opinia sa, „drumul onest început de Nicușor Dan”.

Candidatul USR susține că, în cazul în care liberalul nu acceptă invitația, ar trebui să se retragă din cursa electorală: „Dacă nu vine la dezbatere, îi cer să se retragă”, a declarat Cătălin Drulă.