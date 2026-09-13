Un incident a avut loc în timpul vizitei făcute de Călin Georgescu la Oradea, după ce un bărbat aflat în mulțime a început să îl huiduie. Mai mulți susținători ai fostului candidat au devenit agresivi și au început să îl îmbrâncească pe acesta.

Imagini postate pe rețelele de socializare arată cum un bărbat aflat în mulțime începe să huiduie în timp ce Călin Georgescu se afla în Piața 100 din Oradea.

Mai mulți susținători ai fostului candidat în alegerile prezidențiale din 2024 au reacționat imediat, au devenit agresivi și au început să îl bruscheze pe acesta.

Mulțimea a continuat apoi să strige „Călin Georgescu președinte”, un slogan scandat adesea de susținătorii acestuia.

Incidentul a avut loc în timpul vizitei lui Călin Georgescu la Oradea, unde acesta a susținut, duminică dimineața, un discurs în fața susținătorilor adunați la Piața 100.

Călin Georgescu, în vizită la Oradea Foto: Facebook / Alianța pentru Unirea Românilor Bihor

Georgescu a urcat pe un podium improvizat, în timp ce susținătorii din mulțime au scandat „Călin Georgescu este președinte”. În timpul discursului, fostul candidat a făcut și afirmații economice fără să indice surse.

Deși a fost întâmpinat de susținători care l-au aclamat, Georgescu a respins ideea că aparițiile sale publice ar avea caracter electoral.

După aproximativ o oră petrecută la Piața 100 din Oradea, Călin Georgescu a plecat în aplauzele celor prezenți.