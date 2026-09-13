Călin Georgescu a susținut duminică dimineața un discurs în fața susținătorilor adunați la Piața 100 din Oradea, reluând teme folosite frecvent în mesajele sale. Fostul candidat a făcut și afirmații economice fără să indice surse și a susținut că nu se află în campanie electorală.

Georgescu a urcat pe un podium improvizat, în timp ce susținătorii din mulțime au scandat „Călin Georgescu este președinte”. În discurs, el a prezentat o imagine sumbră asupra situației economice a României, afirmând că producția este „sufocată”, că tinerii pleacă din țară și că România a ajuns o piață de desfacere.

„Dispar pe lună peste 15.000 de firme românești. Tinerii pleacă. România este redusă la piață de desfacere, împrumutată cu un miliard pe săptămână”, a afirmat Georgescu, potrivit Bihoreanul.

El nu a indicat însă surse sau perioada statistică la care se referă atunci când a prezentat aceste cifre.

Georgescu neagă că ar fi în campanie electorală

Deși a fost întâmpinat de susținători care l-au aclamat ca pe un lider politic, Georgescu a respins ideea că aparițiile sale publice ar avea caracter electoral.

„Mi se spune că sunt în campanie electorală. Este fals. Eu am fost și sunt într-o lucrare în care nu am cerut puterea, dar v-am reamintit că a fost dintotdeauna a voastră. Voi sunteți poporul. Voi sunteți puterea”, a spus el.

În continuarea discursului, Georgescu a insistat asupra ideilor privind democrația și libertatea de exprimare.

„Vocea poporului contează. Democrația contează. Democrația participativă este în mâna voastră. Libertatea de exprimare contează și nicio hotărâre umană nu le poate anula”, a declarat fostul candidat la președinție.

„România nu este săracă, este sărăcită”

Georgescu a reluat și ideea că România ar avea suficiente resurse, problema fiind, în viziunea sa, faptul că bogăția țării nu ajunge la populație.

„În România puterea legitimă aparține doar poporului român. România se va ridica prin muncă și voința noastră, a tuturor. România nu este săracă, este sărăcită. Ajunge. Bogăția acestei țări trebuie să ajungă în viețile românilor”, a spus acesta.

Discursul a avut și o puternică componentă religioasă. Georgescu a încheiat apelând la Dumnezeu și la ideea că puterea trebuie să se afle în mâinile poporului.

„Ridicați-vă sus inimile. Doar cu Dumnezeu înainte și cu puterea în mâinile poporului, România se va ridica”, a spus Georgescu.

În timpul discursului, el a avut în mâini un buchet de busuioc legat cu fir tricolor și o icoană, primite de la oameni din mulțime.

La final, susținătorii au scandat „Libertate” și „Călin Georgescu este președinte”, iar organizatorii au încercat să facă loc pentru ca Georgescu să poată înainta prin mulțime.

După aproximativ o oră petrecută la Piața 100 din Oradea, Călin Georgescu a plecat în aplauzele celor prezenți.