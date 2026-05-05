SURSE Scenarii în PNL după căderea Guvernului Bolojan: Opoziție, guvern minoritar sau refacerea coaliției cu PSD. Ce spun taberele din partid

Partidul Național Liberal se află în fața unei decizii politice majore, după moțiunea de cenzură care a dus la demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Liderii partidului sunt divizați între decizia de a trece în opoziție și scenariul asumării unui guvern minoritar. În același timp, o a treia cale prinde contur, susținută de garda veche care doresc menținerea cu orice preț la putere alături de PSD. În acest context, Analistul Emanuel Cernat a explicat că miza reală pentru PNL nu este doar guvernarea, ci supraviețuirea electorală a partidului.

Conducerea extinsă a PNL a decis prin vot ca partidul să nu mai participe la guvernare alături de PSD. Decizia a fost adoptată cu 33 de voturi favorabile și 10 abțineri.

O parte dintre liberali acuză PSD de „sabotaj anti-european” și avertizează că orice compromis cu social-democrații ar duce partidul la pragul de 8%.

„Opțiunea unică: Departe de noua majoritate”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a dat tonul discuțiilor, subliniind că PNL se află în fața unui moment istoric care va decide supraviețuirea formațiunii. Acesta a lansat un atac dur la adresa PSD, despre care afirmă că este izolat pe plan extern.

Toată Europa a văzut caracterul anti-european al PSD. Avem o singură opțiune: să stăm departe de această nouă majoritate. Este alegerea noastră dacă vrem să creștem sau să ne întoarcem la 8%, cât avea partidul când l-a preluat președintele, a punctat Mureșan.

Parte din filialele din teritoriu aleg opoziția: „Vrem drumul drept”

Mesajul de unitate a fost dublat de liderii din teritoriu. Mircea Fechet a anunțat că la Bacău decizia a fost unanimă: susținere totală pentru Bolojan, chiar cu prețul trecerii în opoziție.

Nu noi am provocat criza, ci cei care au generat acest dezastru trebuie să răspundă. Preferăm să mergem în opoziție lângă președintele Bolojan. Sper ca majoritatea colegilor să aleagă drumul drept, a declarat Fechet.

La rândul său, Dragoș Ciobotaru a avertizat că orice trădare a actualului lider ar fi sinonimă cu absorbția în PSD.

Dacă ne vindem președintele și ne credem mai deștepți, facem cea mai mare greșeală și dispărem de pe scena politică. Bolojan face ce spune, asta trebuie să facem și noi. Altfel, ar trebui să ne înscriem direct în PSD, a transmis acesta.

„PNL nu este o barjă remorcată la ordine”

Octav Oprea a cerut partidului să își „regăsească sufletul” și să refuze rolul de anexă a altor formațiuni.

Nu m-am înscris în PNL pentru rol de barjă, să fiu remorcat la ordine. Trebuie să fim un partid puternic, așa cum am demonstrat la București. Sufletul PNL se regăsește în opoziție, nu în coaliții de compromis, a declarat Oprea.

Raluca Turcan cere vot nominal: „Au ales liderul cu penseta pentru a-l lovi”

Într-un discurs extrem de critic, Raluca Turcan a pus întreaga responsabilitate a crizei în cârca PSD, acuzând social-democrații că l-au transformat pe Ilie Bolojan într-o țintă personală.

A fost ales cu penseta un lider — Ilie Bolojan — nu pentru că ar fi greșit, ci pentru că a deranjat interese personale. Dar Bolojan este președintele PNL. Un partid care își dărâmă propria guvernare nu mai poate fi un partener credibil; garanția unui plan comun este zero, a afirmat Turcan.

Ea a propus ca decizia finală a liberalilor să fie luată prin vot nominal, astfel încât „fiecare om să știe cine pune mai presus verticalitatea și cine alege să slăbească partidul din rațiuni individuale”.

Scenariile

Conform informațiilor „Adevărul”, liberalii au pe masă în acest moment două scenarii principale. Primul vizează intrarea în opoziție și formarea unui pol reformator alături de USR.

O a două variantă ar fi un guvern minoritar, format alături de USR și UDMR, asta dacă PSD refuză să își asume guvernarea. Problema este că un asemenea cabinet ar trebui validat de Parlament, adică inclusiv de parlamentarii PSD sau AUR. Totodată, conform interpretării Curții Constituționale, prima nominalizare a președintelui Nicușor Dan nu va putea fi Ilie Bolojan.

De asemenea, există și posibilitatea revenirii la guvernare alături de PSD, scenariu agreat de contestatarii lui Ilie Bolojan, care s-au abținut de la vot. Potrivit informațiilor noastre, printre cei care nu au votat împotriva refacerii coaliției cu social-democrații se numără Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc, Alina Gorghiu, Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Monica Anisie, Alexandru Popa, Adrian Cozma și Toma Petcu.

Hubert Thuma: „PNL nu pleacă nicăieri”

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a transmis un mesaj tranșant în favoarea continuării guvernării, criticând ideea că schimbările politice ar rezolva problemele reale ale țării.

„Votul de astăzi nu schimbă realitatea în care se află România. Problemele rămân aceleași și tot aceleași rămân și soluțiile. Nu cred că cineva are motive să sărbătorească ce s-a întâmplat azi în Parlament. O moțiune câștigată nu plătește facturile românilor, nu deblochează un singur proiect din PNRR, nu aduce o investiție în plus și nu rezolvă nicio nedreptate resimțită de oameni. Ce face, în schimb, este să prelungească o incertitudine pe care România nu și-o permite”, a spus Hubert Thuma.

Adrian Veștea: „Ar trebui să evaluăm care sunt soluțiile”

Prim-vicepreședintele Adrian Veștea a nuanțat însă această variantă, sugerând că premierul nu trebuie să fie neapărat Bolojan.

„Cred că ar trebui să evaluăm care sunt soluțiile, inclusiv un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan sau de un alt lider al PNL, acum când vorbim de ratingurile agențiilor și de PNRR, în așa fel încât să putem gestiona această perioadă. Este normal să ne spunem opiniile, să rămânem uniți, în echipă, iar PNL trebuie să rămână în această formulă și să o dezvolte ulterior.", a spus Veștea.

Falia din PNL după moțiune: de ce se teme garda veche de „luxul” opoziției

Pauliuc: „Ar fi o eroare istorică. Aceasta nu ar fi demnitate, ar fi abandon"

Prim-vicepreședinta PNL Nicoleta Pauliuc, apropiată a lui Hubert Thuma, a avertizat că ieșirea de la guvernare ar fi o greșeală cu consecințe istorice.

„Alături de Ilie Bolojan, PNL și-a asumat în ultimele luni reforme grele. Am pierdut puncte în sondaje, am încasat costul politic. Acum, când aceste măsuri încep să dea roade, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit. Aceasta nu ar fi demnitate, ar fi abandon. Cred în PNL. Am rezistat la furtuni mai grele. Vom rezista și acum, dar de la masa la care se decide direcția României, nu din sala în care se comentează deciziile altora", a transmis senatoarea PNL.

Predoiu: În opoziție credeți că o să fie simplu?

Prim-vicepreședintele Cătălin Predoiu, despre care se vehiculează că ar fi varianta de premier agreată de PSD în cazul unui nou guvern de coaliție, a adoptat un ton conciliant față de social-democrați imediat după adoptarea moțiunii de cenzură.

„Am fost convocați la ședință fără a primi ordinea de zi. Decizia de a intra în opoziție luată azi este luată la cald, cu o indignare absolut firească, dar fără o analiză serioasă în teritoriu și în structuri. Decizia de a intra la guvernare a fost precedată de o analiză serioasă atunci când am intrat. Am ceva de spus pentru colegii care au pronunțat cuvântul conspirație sau puciști. Aș vrea să înțeleg dacă a vorbi liber și a gândi altfel a ajuns conspirație; nu o să-mi cer scuze și nici voie ca să vorbesc. Ludovic Orban mereu critica conducerea de partid și nu i se întâmpla nimic. Tăriceanu l-a criticat și pe Stolojan, și pe Stoica, și nu s-a întâmplat nimic. Au fost numeroase momente în cei 12 ani când partidul mi-a spus: trebuie să faci un pas înapoi, trebuie să sprijinim candidatura lui Iohannis la prezidențiale; nu am ezitat, nu-i așa, domnule Motreanu? Politica nu înseamnă să decizi pe bază de emoții.

PNL este un partid de importanță strategică pentru România, un partid în putere, având puterea, cea mai titrată etichetă de partid pro-european. Suntem într-o poziție strategică puternică și noi decidem de bunăvoie să lăsăm puterea, poziția și funcția de premier și să mergem 3 ani în opoziție ca să ne modernizăm și să demonstrăm românilor că noi suntem calea?! EU NU CRED CĂ E BINE. M-am mai consultat cu alți oameni și mi-au spus: VOI SUNTEȚI CU TOATE ȚIGLELE PE CASĂ? CINE LASĂ o putere pentru țară, cu funcția de premier, și se duce în opoziție 3 ani de zile ca să convingă din opoziție că ar face mai bine?

În opoziție credeți că o să fie simplu? Ce facem noi în opoziție dacă peste 6 luni vedem că inflația a scăzut, că e creștere economică și că a crescut puterea de cumpărare? Că asta zic economistii că o să se întâmple dacă o să luăm 5-6 măsuri de creștere economică. Trebuie să cântărim foarte bine și să ne consultăm între noi. Nimeni nu vrea să ia bicicleta nimănui. Sunt în acest partid nenumărate competențe. Sunt mulți colegi care nu sunt în sală aici, dar v-au trimis în sală aici; trebuie să discutăm cu ei. Și USR s-a dus în opoziție și au luat 8%. Problema noastră în viitor va fi AUR”, a spus Predoiu în ședința PNL.

Cum a jonglat Nicușor Dan căderea lui Ilie Bolojan

„Liberalii nu joacă doar viitorul la guvernare”

Întrebat de „Adevărul” dacă PNL ar putea să-și schimbe poziția și să revină la masa negocierilor cu PSD, analistul politic Emanuel Cernat a explicat că miza acestei ședințe depășește cu mult chestiunea guvernării imediate.

„Mesajul pe care l-a transmis Cătălin Predoiu, despre care se știe că ar fi una dintre variantele alternative de premier din partea PNL, favorizată de către social-democrați, este o declarație care ar trebui citită mai degrabă în cheia unei încercări de a nu rupe toate punțile de legătură", a explicat Cernat.

Analistul a subliniat că liberalii joacă acum pe o miză mult mai mare decât câteva portofolii ministeriale.

„Liberalii nu joacă doar viitorul la guvernare. Cred că obiectivul lor și rațiunea principală sunt legate de strategia pe termen lung. O debarcare a lui Ilie Bolojan și înlocuirea acestuia cu un premier validat de social-democrați ar putea să-i coste electoral extrem de scump", a spus Cernat.

Analistul a subliniat că electoratul liberal a privit dintotdeauna cu suspiciune coabitarea cu PSD.

„Există, de altfel, încă de la început, o reticență pronunțată a electoratului liberal cu privire la această conviețuire, acest mariaj forțat cu social-democrații. În condițiile în care acest mariaj vedem că a fost încheiat atât de abrupt, este foarte greu de crezut că alegătorii liberali vor reuși să treacă cu vederea acest episod", afirmă Emanuel Cernat.

În scenariul cel mai pesimist pentru partid, Cernat nu exclude o fractură internă.

„Dacă se va merge pe acest scenariu, rămâne de văzut dacă Partidul Național Liberal va continua în forma sa integrală sau dacă vom asista, așa cum au existat multe speculații în spațiul public, la o rupere a partidului, respectiv apariția unor formațiuni care ar alege să meargă mai departe pe linia lui Ilie Bolojan, acel pol de dreapta care să pornească reconstrucția unei variante pro-occidentale sub conducerea acestuia", a conchis analistul politic.