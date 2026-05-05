Cătălin Predoiu: „PNL nu merita această moțiune. Bolojan nu va demisiona de la conducerea partidului”

Vicepremierul liberal Cătălin Predoiu a declarat marți, 5 mai, în contextul moțiunii de cenzură, că Partidul Național Liberal nu ar fi trebuit să ajungă în această situație și că actuala criză politică putea fi evitată prin dialog.

„Această coaliție avea misiunea să garanteze drumul euro-atlantic al României, să facă corecțiile necesare și să asigure o proiecție de dezvoltare. Din păcate, pe parcurs s-a pierdut această moțiune și nu trebuia să ajungem în acest punct”, a spus Predoiu jurnaliștilor prezenți în Parlament.

Liberalul a subliniat că negocierile dintre partenerii de guvernare ar fi trebuit să continue „până când, vorba lui Theodor Stolojan, se cădea sub masă”, sugerând că ruptura politică putea fi evitată.

Predoiu a apărat atât partidul, cât și pe premierul Ilie Bolojan, afirmând că „PNL e un partid cu un ADN pro-european, care a dat soluții pentru țară” și că „PNL nu merita această moțiune, nu merita prim-ministrul Bolojan această moțiune”.

Vicepremierul a recunoscut că există tensiuni în interiorul partidului, menționând că „e foarte multă emoție în partid” și că vor urma ședințe interne pentru stabilirea direcției.

Totodată, acesta a exclus categoric o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan din fruntea PNL: „În niciun caz nu se pune problema demisiei lui Ilie Bolojan din funcția de președinte PNL”.

În ceea ce privește viitorul partidului, Predoiu a transmis că liberalii trebuie să evite deciziile pripite și să își asume responsabilitatea guvernării: „Cea mai bună decizie pentru PNL e să continue guvernarea, să lase opțiunile deschise și să vadă ce se întâmplă în perioada următoare”.

La întrebarea dacă ar accepta funcția de premier, Predoiu a declarat: „O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic”

Declarațiile vin în timp ce scena politică este marcată de votul asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.