Un pacient se află în comă, după ce a încercat să fugă din spitalul din Carei pe geamul băii și a căzut de la etaj

Un bărbat de 67 de ani din Tiream a ajuns în stare gravă la Terapie Intensivă după ce a căzut de la etajul 1 al Spitalului Municipal Carei, în timp ce ar fi încercat să părăsească unitatea medicală pe geamul băii. Autorităţile au deschis o anchetă.

A fost demarată o anchetă internă, dar şi una a poliţiei la Spitalul Municipal Carei în urma unui grav incident petrecut în cursul serii de luni, 25 mai, când un pacient a căzut de la etajul 1 al unităţii medicale.

Bărbatul, originar din localitatea Tiream, fusese internat vineri, 22 mai, după ce ajunsese la spital cu o formă severă de diaree hepatică. Trei zile mai târziu, în seara de 25 mai, în jurul orei 22:00, pacientul s-a prăbușit de la etajul 1 al spitalului și a fost găsit în stare extrem de gravă.

Cadrele medicale au intervenit imediat pentru stabilizarea sa, bărbatul fiind internat la Terapie Intensivă. Ulterior, acesta ar fi fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, unde se află internat în comă, potrivit presei locale.

IPJ Satu Mare a confirmat incidentul şi a transmis că a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc acesta.

„La data de 25 mai a.c., la ora 22:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei au fost sesizați cu privire la faptul că un pacient s-ar fi aruncat de la etajul 1 al Spitalului Municipal Carei. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, de 67 de ani, din localitatea Tiream”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, precizând că a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Bărbatul ar fi încercat să fugă din spital

Conducerea Spitalului Municipal Carei a declanşat, la rândul său, o anchetă internă şi declară că, din primele verificări, nu ar fi fost vorba despre o tentativă de suicid, ci despre o încercare a pacientului de a părăsi unitatea medicală fără acordul personalului.

Potrivit unui punct de vedere transmis de spital, bărbatul a căzut în momentul în care escalada geamul băii de la etajul 1, în încercarea de a fugi din spital.

„Conducerea Spitalul Municipal Carei confirmă producerea unui incident în data de 25.05.2026, în urma căruia un pacient internat în cadrul unității medicale a suferit leziuni prin cădere, încercând să părăsească spitalul fără acordul personalului medical prin escaladarea ferestrei grupului sanitar aflat la etajul 1 al secției în care era internat”, au transmis reprezentanții unității medicale.

În prezent, sunt verificate atât modul în care personalul de gardă și-a îndeplinit atribuțiile, cât și măsurile de siguranță existente în spital, inclusiv accesul la ferestre și căile prin care pacienții ar putea părăsi secțiile fără supraveghere.

„Instituția cooperează cu autoritățile competente pentru clarificarea completă a situației. Conducerea spitalului tratează acest eveniment cu maximă responsabilitate”, au mai transmis reprezentanții Spitalului Municipal Carei.