Petrișor Peiu, dezvăluiri despre discuțiile de la Cotroceni: ce spune despre varianta Eugen Tomac premier

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat joi că partidul nu ar susține în Parlament o eventuală nominalizare a europarlamentarului Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Senatorul a afirmat că îl consideră pe Tomac „un om politic modest”, asociat în continuare cu fostul președinte Traian Băsescu.

„Deocamdată este o chestiune pe surse. Preşedintele Nicuşor Dan nu a spus niciun moment acest nume. Tomac este un om politic modest şi tributar relaţiei cu Traian Băsescu. Nu văd ce legătură mai are cu momentul politic actual. Acum, suntem într-un moment politic în care partidul lui Tomac nu mai există în Parlamentul României”, a afirmat Petrișor Peiu în cadrul unui podcast realizat de Cotidianul.

Liderul senatorilor AUR a subliniat că nici el și, cel mai probabil, nici colegii săi de partid nu ar vota un apropiat al fostului șef al statului.

„Nu aş vota niciodată şi cred că nici colegii mei de partid pe cineva care este un apropiat al lui Traian Băsescu sau care a fost un apropiat al lui Traian Băsescu”, a afirmat senatorul.

Peiu a criticat și folosirea termenului „tehnocrat” în cazul lui Eugen Tomac, susținând că acesta este utilizat în mod greșit în dezbaterea publică.

„Termenul tehnocrat are o cu totul altă conotaţie. El este folosit abuziv în comentariile politice din ultima vreme. Nu este un independent şi cu atât mai mult nu este un tehnocrat”, a adăugat liderul AUR.

Ce spune Petrișor Peiu despre Călin Georgescu

În ceea ce privește numele lui Călin Georgescu vehiculat pentru funcția de premier, Petrișor Peiu a spus că este vorba doar despre speculații de presă și a precizat că AUR nu a făcut nicio propunere în cadrul consultărilor de la Cotroceni.

„Deocamdată, noi nu am ajuns în situaţia de a nominaliza un prim-ministru. La Cotroceni discuţia a plecat de la faptul că preşedintele Nicuşor Dan a spus că nu va da mandat unui partid care să facă alianţă cu AUR, sau să primească în Parlament voturi de la AUR”, a declarat senatorul.

Întrebat dacă îl consideră pe Călin Georgescu un posibil adversar intern în partid, Peiu a respins această idee și a subliniat că Georgescu nu este membru AUR.

„Din câte știu, Georgescu nu e membru AUR, deci nu poate să fie un adversar intern”, a spus acesta.

Totodată, liderul senatorilor AUR a precizat că nu îl cunoaște personal pe Călin Georgescu și că nu a avut niciodată o discuție directă cu acesta.

„Eu personal n-am vorbit. Bănuiesc că Simion o fi vorbit. Eu, personal, n-am vorbit niciodată, în viaţa mea. L-am văzut în nişte ipostaze, poate am şi schimbat două vorbe, dar era aşa, un cadru cu mulţi oameni, dar nu am vorbit cu el, personal, niciodată. Nu l-am cunoscut”, a concluzionat Petrișor Peiu.