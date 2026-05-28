Vile de lux, aur și sume mari de bani provenite din traficul de droguri al mafiei siciliene, confiscate în Italia

Autoritățile italiene au confiscat active în valoare de peste 200 de milioane de euro, legate de rețeaua de trafic de droguri a fostului șef mafiot, Matteo Messina Denaro. Procurorii anti-mafie, au descris-o, joi, ca fiind o lovitură dată încercărilor mafiei siciliene de a-și reface puterea financiară.

Printre bunurile confiscate de procurorii anti-mafie din Italia, se numără 12 kilograme de lingouri de aur, milioane de euro în numerar, ceasuri de lux și aproximativ 20 de proprietăți de lux, potrivit declarațiilor date în cadrul unei conferințe de presă, scrie Mediafax.

Fostul mafiot sicilian Messina Denaro a murit într-un spital din închisoare la aproximativ nouă luni după ce a fost arestat în ianuarie 2023. Acesta a fugit de justiția italiană timp de trei decenii.

El a fost judecat în lipsă și condamnat pentru zeci de crime, inclusiv pentru că a contribuit la organizarea a două atentate cu bombă din 1992, în urma cărora au murit procurorii de vârf anti-mafie Giovanni Falcone și Paolo Borsellino.

În cadrul anchetei privind traseul banilor proveniți din traficul de droguri, pe parcursul a zeci de ani, autoritățile au arestat trei persoane și au dispus confiscarea de bunuri, companii și participații financiare în valoare de peste 200 de milioane de euro.

Peste 150 de ofițeri ai poliției financiare italiene au efectuat percheziții în Italia și în străinătate, inclusiv în Andorra, Gibraltar, Insulele Cayman, Elveția, Liban, Monaco și Spania.