search
Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum a jonglat Nicușor Dan căderea lui Ilie Bolojan

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

PLN și USR s-ar putea întări în opoziție, lăsând PSD și AUR să se descurce cu guvernarea. Liderul grupării dizidente din PNL Cătălin Predoiu spune însă că PNL trebuie să rămână la putere. La fel gândește și Nicușor Dan.

Ilie Bolojan și-a pierdut postul de premier după moțiunea de cenzură aprobată de Parlament
Ilie Bolojan și-a pierdut postul de premier după moțiunea de cenzură aprobată de Parlament

Miza liberalilor și a USR ar fi, pe termen mediu și lung, o majoritate la alegerile din 2028 și un președinte cu adevărat reformator pentru 2029. Nicușor Dan și-a pierdut nu doar încrederea alegătorilor săi, dar și pe cea a liderilor PNL și USR, prin felul în care a rezolvat numirile din justiție și această criză declanșată de social-democrați.

Neimplicarea președintelui de partea reformiștilor, abandonarea lui Ilie Bolojan și chiar încurajarea celorlalți înainte de votul moțiunii de cenzură de azi arată direcția în care vrea să meargă Nicușor Dan. Președintele a spus aseară, când încă PNL și USR mai căutau o majoritate pentru Bolojan, că „are în cap” toate soluțiile și că în orice variantă va fi vorba despre un guvern pro-european.

Președintele Nicușor Dan nu l-a sprijinit mai deloc pe Ilie Bolojan în fața moțiunii de cenzură
Președintele Nicușor Dan nu l-a sprijinit mai deloc pe Ilie Bolojan în fața moțiunii de cenzură


Nu a vorbit niciun moment despre menținerea cabinetului condus de Ilie Bolojan, fiindcă această rezolvare nu făcea parte dintre cele agreate de președinte. Poate și fiindcă premierul demis avea aproape aceeași susținere în sondajele de opinie ca Nicușor Dan, cu diferența că Ilie Bolojan făcuse o mare parte din reforma austerității de care era nevoie pentru ca România să continue să fie finanțată din afară prin împrumuturi la dobânzi mici.

Guvernul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură cu record de voturi

Moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan a trecut, deci, cu mult mai multe voturi decât se așteptau liberalii și USR: 281 - cele mai multe voturi obținute vreodată la o moțiune de cenzură. 

Social-democrații împreună cu grupurile radicalilor și minorităților l-au dat jos pe Ilie Bolojan. S-au coalizat din motive diferite. PSD fiindcă Ilie Bolojan blocase accesul la resurse pentru clientela social-democraților, grupul minorităților (altele decât cea maghiară) fiindcă în mod tradițional se asociază puterii, oricare ar fi ea, iar AUR și ceilalți populiști-extremiști fiindcă menirea lor e să submineze guvernul, dar și pentru că votanții lor se află printre cei 58% dintre români care voiau căderea guvernului din cauza creșterii taxelor și impozitelor (CURS, aprilie-mai 2026).

Criza politică declanșată de ieșirea PSD de la guvernare și de grăbirea moțiunii de cenzură are costuri economice care se văd în mod direct: cursul leu-euro a trecut de pragul psihologic de 5 lei, fiind azi de 1 euro pentru 5,26 lei, iar Banca Națională a cheltuit peste 2 miliarde de euro pentru a nu fi mai rău și a menține moneda națională în echilibru.

Vot secret cu bile controlat de PSD
Vot secret cu bile controlat de PSD

AUR vrea alegeri anticipate, PSD vrea nou guvern cu PNL

Șeful AUR George Simion a încercat să se disocieze de PSD înainte de votul pentru moțiune, arătând că social-democrații sunt la fel de vinovați pentru sărăcia din țară. AUR vrea alegeri anticipate, a declarat Simion, insistând asupra principalelor obiective ale formațiunii: un parlament restrâns la 300 de membri, tăierea subvențiilor pentru partide și revenirea la votul în două tururi pentru primari. Temele avansate de AUR au o tentă populistă, dar în același timp sunt dorite de mulți votanți din toate partidele, fiindcă pe fondul crizei economice banii și privilegiile politicienilor fac notă discordantă cu realitatea.

Liderul PSD Sorin Grindeanu vorbește doar despre o nouă coaliție cu PNL și, deși liberalii au declarat că această posibilitate e exclusă, deja unul dintre liderii grupării dizidente din PNL, Cătălin Predoiu, cere rămânerea la guvernare, insistând că trecerea în opoziție e „facilă și iluzorie”: „PNL trebuie să se gândească, să nu ia o decizie pripită și să fugă de guvernare. Trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment”.

E posibil, ca de atâtea ori în istoria tulbure a liberalilor, ca o parte din PNL să plece într-o alianță cu PSD. Există însă un nucleu dur lângă Ilie Bolojan, care ar putea rămâne pe loc și care ar putea împreună cu USR să construiască o mișcare puternică pentru alegerile următoare.

E posibilă deci o nouă coaliție cu PSD, UDMR și aripa dizidentă din PNL, exact așa cum a spus Nicușor Dan, care poate că a jonglat din umbră căderea lui Bolojan.

Sabina Fati - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
digi24.ro
image
Nicușor Dan, prima reacție după căderea Guvernului: O decizie democratică. Încep negocierile pentru formarea unui nou guvern
stirileprotv.ro
image
PNLuptă după dărâmarea lui Bolojan. Începe măcelul. Trei vicepreședinți au dat semnalul execuției lui Bolojan. Cine participă la ședința de urgență
gandul.ro
image
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
mediafax.ro
image
Haos total la Garda Forestieră București! Poliția a intervenit, fostul inspector-șef a fost scos în cătușe: „Poate să dea foc și la instituție, că nu am ce să îi fac”
fanatik.ro
image
Prima decizie luată în ședința PNL după ce Guvernul Bolojan a picat la moțiunea de cenzură PSD-AUR
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Ultima decizie luată de Bolojan în Guvern, înainte de moţiune: primă de 1.500 de lei pentru profesori. Cum trebuie cheltuiţi banii
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Guvernul Bolojan a picat. PNL a votat pentru menținerea rezoluţiei de a nu mai guverna cu PSD
observatornews.ro
image
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
cancan.ro
image
Efectul căderii guvernului: Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii mai pierd 400 lei la pensie
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
În ce condiții stagiul militar se ia în calcul la pensie. Când devine perioadă contributivă și în ce situații poți contribui suplimentar
playtech.ro
image
Două variante bombă pentru Neluțu Varga la CFR Cluj după plecarea lui Pancu la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce să bei seara pentru colesterolul ridicat, potrivit dieteticienilor
ziare.com
image
"Da, e adevărat": Daniel Pancu, de la CFR Cluj la Rapid! Salariul și durata contractului
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
fără imagine
LIVE TEXT Ilie Bolojan, demis. Moțiunea de cenzură PSD–AUR l-a trimis acasă după 10 luni – VIDEO
cotidianul.ro
image
DECIZIA lui Nicușor Dan după demiterea guvernului Ilie Bolojan. E BREAKING NEWS
romaniatv.net
image
Ședință a PNL după ce Guvernul Bolojan a picat! UPDATE: Liberalii nu mai vor guvernare cu PSD
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
Andreea Esca face bani frumoși cu șurele tradiționale. Pentru o noapte de cazare în locul copilăriei știristei de la PRO TV scoți din buzunar mai mult de jumătate din salariul minim pe economie
actualitate.net
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”
click.ro
image
Casa de poveste a Danei Rogoz din Viscri. Actrița a finalizat renovarea: „Corcodușii din curte sunt înfloriți, pomii plantați de noi au înmugurit”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu, de nerecunoscut! Cum arată după ce a renunțat la părul lung
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
Ellen Burstyn foto Profimedia jpg
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”

OK! Magazine

image
Show grotesc la MET Gala. Katy Perry, Heidi Klum și Kylie Jenner, în fruntea vedetelor cu cele mai șocante ținute

Click! Pentru femei

image
Portalul 5:5 e deschis! Ziua care promite schimbări radicale și decizii de destin

Click! Sănătate

image
Aceste meserii sunt factori de risc pentru cancerul ovarian