Cum a jonglat Nicușor Dan căderea lui Ilie Bolojan

PLN și USR s-ar putea întări în opoziție, lăsând PSD și AUR să se descurce cu guvernarea. Liderul grupării dizidente din PNL Cătălin Predoiu spune însă că PNL trebuie să rămână la putere. La fel gândește și Nicușor Dan.

Miza liberalilor și a USR ar fi, pe termen mediu și lung, o majoritate la alegerile din 2028 și un președinte cu adevărat reformator pentru 2029. Nicușor Dan și-a pierdut nu doar încrederea alegătorilor săi, dar și pe cea a liderilor PNL și USR, prin felul în care a rezolvat numirile din justiție și această criză declanșată de social-democrați.

Neimplicarea președintelui de partea reformiștilor, abandonarea lui Ilie Bolojan și chiar încurajarea celorlalți înainte de votul moțiunii de cenzură de azi arată direcția în care vrea să meargă Nicușor Dan. Președintele a spus aseară, când încă PNL și USR mai căutau o majoritate pentru Bolojan, că „are în cap” toate soluțiile și că în orice variantă va fi vorba despre un guvern pro-european.





Nu a vorbit niciun moment despre menținerea cabinetului condus de Ilie Bolojan, fiindcă această rezolvare nu făcea parte dintre cele agreate de președinte. Poate și fiindcă premierul demis avea aproape aceeași susținere în sondajele de opinie ca Nicușor Dan, cu diferența că Ilie Bolojan făcuse o mare parte din reforma austerității de care era nevoie pentru ca România să continue să fie finanțată din afară prin împrumuturi la dobânzi mici.

Guvernul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură cu record de voturi

Moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan a trecut, deci, cu mult mai multe voturi decât se așteptau liberalii și USR: 281 - cele mai multe voturi obținute vreodată la o moțiune de cenzură.

Social-democrații împreună cu grupurile radicalilor și minorităților l-au dat jos pe Ilie Bolojan. S-au coalizat din motive diferite. PSD fiindcă Ilie Bolojan blocase accesul la resurse pentru clientela social-democraților, grupul minorităților (altele decât cea maghiară) fiindcă în mod tradițional se asociază puterii, oricare ar fi ea, iar AUR și ceilalți populiști-extremiști fiindcă menirea lor e să submineze guvernul, dar și pentru că votanții lor se află printre cei 58% dintre români care voiau căderea guvernului din cauza creșterii taxelor și impozitelor (CURS, aprilie-mai 2026).

Criza politică declanșată de ieșirea PSD de la guvernare și de grăbirea moțiunii de cenzură are costuri economice care se văd în mod direct: cursul leu-euro a trecut de pragul psihologic de 5 lei, fiind azi de 1 euro pentru 5,26 lei, iar Banca Națională a cheltuit peste 2 miliarde de euro pentru a nu fi mai rău și a menține moneda națională în echilibru.

AUR vrea alegeri anticipate, PSD vrea nou guvern cu PNL

Șeful AUR George Simion a încercat să se disocieze de PSD înainte de votul pentru moțiune, arătând că social-democrații sunt la fel de vinovați pentru sărăcia din țară. AUR vrea alegeri anticipate, a declarat Simion, insistând asupra principalelor obiective ale formațiunii: un parlament restrâns la 300 de membri, tăierea subvențiilor pentru partide și revenirea la votul în două tururi pentru primari. Temele avansate de AUR au o tentă populistă, dar în același timp sunt dorite de mulți votanți din toate partidele, fiindcă pe fondul crizei economice banii și privilegiile politicienilor fac notă discordantă cu realitatea.

Liderul PSD Sorin Grindeanu vorbește doar despre o nouă coaliție cu PNL și, deși liberalii au declarat că această posibilitate e exclusă, deja unul dintre liderii grupării dizidente din PNL, Cătălin Predoiu, cere rămânerea la guvernare, insistând că trecerea în opoziție e „facilă și iluzorie”: „PNL trebuie să se gândească, să nu ia o decizie pripită și să fugă de guvernare. Trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment”.

E posibil, ca de atâtea ori în istoria tulbure a liberalilor, ca o parte din PNL să plece într-o alianță cu PSD. Există însă un nucleu dur lângă Ilie Bolojan, care ar putea rămâne pe loc și care ar putea împreună cu USR să construiască o mișcare puternică pentru alegerile următoare.

E posibilă deci o nouă coaliție cu PSD, UDMR și aripa dizidentă din PNL, exact așa cum a spus Nicușor Dan, care poate că a jonglat din umbră căderea lui Bolojan.

Sabina Fati - DW