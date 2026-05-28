Sorana Cîrstea nu este singura româncă la Roland Garros. O junioare a trecut un tur în calificări

Românca Maria Valentina Pop (16 ani) s-a calificat astăzi în turul doi (ultimul) al calificărilor în proba feminină de simplu a junioarelor de la Roland Garros, competiție câștigată de Simona Halep în 2008 după o finală de trei seturi cu o altă româncă, Elena Bogdan.

Sportiva noastră a trecut de japoneza Riyo Yoshida, scor 6-3, 6-1, și mai are de depășit un singur obstacol (învingătoarea din duelul Ye-Kharchenko), pentru a pătrunde pe tabloul principal.

În prezent, Pop este clasată pe locul 45 în ierarhia ITF și nu are clasament în circuitul WTA, unde n-a apucat să debuteze.

În noiembrie 2024, Maria Valentina Pop a câștigat primul său turneul ITF din carieră, la Plovdiv (Bulgaria).

Tocmai venise de la Turneul Campioanelor U14, de la Monte Carlo, unde începuse în forță, cu o victorie în prima dispută din grupe, urmată apoi de eșecuri în restul meciurilor.

La Paris, România o mai are pe tabloul feminin de simplu pe senioarea Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA), calificată miercuri en-fanfare în turul 3.