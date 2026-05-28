search
Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pe fondul consolidării flancului estic al NATO și al războiului din Ucraina, analiști și oficiali din Europa de Est discută tot mai des despre posibilitatea unor noi tensiuni în regiunea baltică. În centrul acestor scenarii apar două puncte considerate sensibile din punct de vedere strategic: orașul Narva din Estonia și coridorul Suwałki, fâșia de teritoriu dintre Polonia și Lituania care leagă Belarusul de exclava rusă Kaliningrad.

Orașul Nava și-a luat măsuri de apărare/FOTO:X
Orașul Nava și-a luat măsuri de apărare/FOTO:X

Potrivit Reuters, NATO intenționează să întărească apărarea în Estonia și Letonia printr-o structură militară capabilă să desfășoare rapid trupe în eventualitatea unui conflict cu Rusia. Un corp militar germano-olandez, care poate ajunge la aproximativ 60.000 de militari, ar urma să coordoneze apărarea regiunii.

Decizia reflectă importanța strategică tot mai mare a statelor baltice, într-un moment în care Alianța avertizează în mod repetat asupra riscurilor generate de politica externă a Kremlinului.

Moscova respinge acuzațiile privind intenții agresive și susține că extinderea NATO spre est reprezintă principala sursă de tensiune.

Scenarii hibride și temeri privind testarea articolului 5

În Ucraina, opiniile experților privind riscul unei escaladări în regiunea baltică sunt împărțite.

Politologul ucrainean Andrii Zolotariov consideră că Rusia ar putea încerca, în următoarele luni, să testeze capacitatea de reacție a NATO prin metode hibride, fără o invazie militară convențională.

El indică drept posibil punct vulnerabil orașul Narva, aflat la granița dintre Estonia și Rusia și locuit în majoritate de vorbitori de limbă rusă.

Potrivit acestuia, Kremlinul ar putea încerca să exploateze tensiunile identitare sau sociale pentru a crea un scenariu similar celor apărute în estul Ucrainei după 2014.

O altă zonă invocată frecvent în analizele de securitate este coridorul Suwałki, considerat una dintre cele mai sensibile regiuni ale NATO. Acesta reprezintă singura conexiune terestră dintre statele baltice și restul Alianței și separă Belarusul de regiunea Kaliningrad.

Zolotariov susține că eventualele provocări ar putea lua forma unor atacuri cibernetice, incursiuni cu drone, operațiuni de sabotaj sau campanii de destabilizare, mai degrabă decât a unei confruntări directe între armate.

„Este mai probabil un scenariu hibrid decât o agresiune militară clasică”, afirmă el.

Analistul mai avertizează că Belarusul ar putea deveni, la rândul său, ținta unor provocări menite să atragă regimul de la Minsk într-o implicare mai directă în războiul din Ucraina.

„Rusia nu are resurse pentru un nou front”

Alți experți resping însă ipoteza unei escaladări majore în regiunea baltică pe termen scurt.

Politologul Ruslan Bortnik afirmă că Rusia este concentrată în prezent aproape integral asupra războiului din Ucraina și nu dispune de suficiente resurse pentru deschiderea unui nou front împotriva NATO.

„Principalele obiective ale Kremlinului rămân Ucraina și, într-o anumită măsură, Republica Moldova. Statele baltice nu sunt acum prioritatea strategică a Moscovei”, spune el.

Bortnik consideră că riscul unor operațiuni hibride sau acte de sabotaj în Europa de Est rămâne real, însă probabilitatea unei intervenții militare directe este redusă.

Potrivit acestuia, întreaga regiune dintre Marea Baltică și Marea Neagră traversează o perioadă de tensiuni în creștere și de „pregătire psihologică” pentru eventuale crize de securitate.

NATO și Rusia își întăresc pozițiile

În paralel, dezbaterile privind sprijinul occidental pentru Ucraina continuă în interiorul NATO.

Mai multe state europene, inclusiv Marea Britanie, Franța, Italia și Spania, au blocat recent o propunere a secretarului general al Alianței, Mark Rutte, care prevedea alocarea unui procent fix din PIB pentru ajutor militar destinat Ucrainei.

În același timp, Rusia continuă să își consolideze prezența militară în Kaliningrad. Potrivit informațiilor apărute în presa regională, Moscova a desfășurat sisteme de rachete Iskander în enclava dintre Polonia și Lituania.

Aceste sisteme pot atinge ținte aflate pe teritoriul mai multor state NATO, inclusiv Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Suedia și Germania.

Pe măsură ce războiul din Ucraina continuă, iar relațiile dintre Rusia și Occident rămân profund tensionate, regiunea baltică este privită tot mai mult ca un posibil punct de presiune strategică în confruntarea dintre Moscova și NATO.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
digi24.ro
image
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
stirileprotv.ro
image
În plină criză energetică, ONG-urile blochează punerea în funcțiune a primei hidrocentrale de după Revoluție. Ce se întâmplă la Răstolița, proiect finalizat în proporție de 90%
gandul.ro
image
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
mediafax.ro
image
Am aflat salariul pe care-l cere Sinyan pentru a semna cu Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sorin Blejnar le cere din nou judecătorilor să-i anuleze sentința. Fostul șef al Fiscului, condamnat pentru mită, vrea să scape pe mâna Liei Savonea
libertatea.ro
image
Un castel din România, printre câștigătorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu
digi24.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea pentru calificarea în turul 3 la Roland Garros
gsp.ro
image
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
digisport.ro
image
Dumitru Prunariu, invitat special la Academia de vară Atlantykron
click.ro
image
„Felicitări, România”. Mesajul Comisiei Europene după ce un castel din țara noastră a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp
observatornews.ro
image
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
cancan.ro
image
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Programul supermarketurilor și mall-urilor de Rusalii și 1 iunie 2026. Cum vor funcționa marile magazine
playtech.ro
image
”Câți copii ai?” Valentina Pelinel a uimit. Ce anunț a făcut soția lui Cristi Borcea
fanatik.ro
image
Pe cine ar fi propus Nicușor Dan premier dacă România ar fi fost o republică parlamentară. Condiții stricte pentru organizarea de alegeri anticipate
ziare.com
image
A urlat de durere și a părăsit ”scena” de la Roland Garros într-un scaun cu rotile: ”E absolut devastator”
digisport.ro
image
Andreea Bălan spune ce s-a întâmplat între ea și Petrișor Ruge. Fanii, îngrijorați: „Ce s-a întâmplat între voi?”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stă Florin Dumitrescu. Arate exact ca în filmele din America. Piesa de rezistență e bucătăria, care seamănă cu una din restaurantele cu stele Michelin / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Urmează o nouă minivacanță pentru români. Câte zile libere se oferă pentru angajați, dar și pentru elevi
mediaflux.ro
image
Fiul lui Schumacher și-a făcut apariția cu noua iubită. Ce ocupație are superba Clara
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Ce face ursul noaptea pe străzile din Brașov | VIDEO
actualitate.net
image
Sile Cămătaru rupe tăcerea despre relația cu Nicoleta Luciu: „Să știi că din copilărie fetele erau atrase de băiatul rău”
click.ro
image
Tensiuni după finala „Chefi la cuțite 2026”. Bianca Podosu, atac virulent la adresa Marinei Luca. „Degeaba ai școli, dacă nu știi să fii om”
click.ro
image
Maria Dumitru, primele declarații după eliminarea de la Survivor: „După întoarcerea la viața reală, fiecare intră în ritmul lui”
click.ro
Prințesa Charlotte a Prusiei foto profimedia 0604166030 jpg
După ce-a găzduit orgii la palat, sora Împăratului i-a șantajat pe swingerii aristocrați. Efectele devastatoare ale „Aventurii Kotze”
okmagazine.ro
Venezuela Fury foto Instagram jpg
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fosta membră a trupei A.S.I.A, condamnată la 8 luni de închisoare cu suspendare. Alina Crișan ar fi condus sub influența alcoolului
image
Sile Cămătaru rupe tăcerea despre relația cu Nicoleta Luciu: „Să știi că din copilărie fetele erau atrase de băiatul rău”

OK! Magazine

image
Moartea ei a fost una dintre marile tragedii regale ale secolului XX. Frumoasa regină a murit însărcinată, la doar 29 de ani

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
Gura uscată noaptea poate fi semn al unei boli. Medicul explică