Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Tensiuni în PNL: vicepreședintele Camerei Deputaților, liberalul Adrian Cozma, atacă tabăra anti-PSD și cere rămânerea la putere

Adrian Cozma, președintele PNL Satu Mare și vicepreședinte al Camerei Deputaților, lansează un mesaj dur la adresa unor lideri liberali care cer delimitarea de PSD, amintindu-le că au fost aleși pe liste comune cu social-democrații. El susține că PNL ar trebui să rămână la guvernare, eventual într-un „guvern minoritar cu alte partide pro-europene”, și cere o decizie asumată la nivelul întregului partid.

Cozma cere ca PNL să rămână la guvernare, într-un executiv minoritar. FOTO FB Adrian Cozma
„Draga Dan Motreanu, draga Siegfried, Ghiță Falcă, ați fost aleși pe listă comună cu PNL și PSD. Draga Ciprian Ciucu, nu am nicio poză cu PSD în spate, nici cu președintele PSD lângă mine, n-am avut această șansă la Satu Mare să am o înțelegere din partea PSD să scap județul de UDMR, că n-am avut înțelegere cu PSD și m-am luptat mereu cu PSD. Nu e normal să vină unii să ne spună: «noi suntem cei mai aprigi antipesediști», dar AȚI FOST ALEȘI pe liste cu PSD”, le-a transmis colegilor.

„Ați venit și ne-ați spus că trebuie să guvernăm cu PSD”

Adrian Cozma le reproșează colegilor schimbările de poziție față de PSD, amintind discuțiile din 2024:

„Dane, în 2024, când ați venit și mi-ați propus listă comună cu PSD, mi-ai spus că nu înțelegi că e șansa noastră și am fost disciplinat și am votat. După alegerile europarlamentare din 2024 ne-ați spus: s-a terminat cu PSD, suntem pe viață și pe moarte. Așa a și fost până în decembrie 2024, când, după ce am știut toată realitatea, ați venit și ne-ați spus că trebuie să guvernăm cu PSD, că noi, cu 14%, nu ne permitem altceva decât o guvernare cu PSD”.

„Nu m-ați văzut că îmi depun candidatura cu Tudose, cu Stănescu, cu toți ăștia de la PSD”

Președintele PNL Satu Mare subliniază că el nu s-a asociat public cu lideri PSD:

„Pe mine nu m-ați văzut că îmi depun candidatura cu Tudose, cu Stănescu, cu toți ăștia de la PSD.”

În contextul discuțiilor despre ieșirea de la guvernare, Adrian Cozma susține că PNL ar trebui să rămână la putere și să încerce formula unui executiv minoritar:

„Acum vreți să mergem în opoziție. Consider că PNL ar avea capacitatea și ar putea să fie într-un guvern minoritar cu alte partide pro-europene și să ducem mai departe reformele, ca în toamnă să culegem și roadele reformelor”.

Adrian Cozma invocă precedentul din 2012, când, spune el, PSD ar fi capitalizat politic măsurile de austeritate luate anterior:

„În 2012, vă amintesc că a venit guvernul Ponta și a început să dea înapoi acele economii pe care guvernul Boc le-a făcut și, de aceea, rezultatele efortului nostru n-aș vrea să fie alții care vor veni”, mai spune  președintele PNL Satu Mare.

„Trebuie să stăm la guvernare să ne îndeplinim obiectivele”

Vicepreședinte al Camerei Deputaților cere ca decizia privind poziționarea PNL să fie luată la nivel larg, nu doar în forurile restrânse de conducere:

„Asta e o decizie care trebuie luată cu toți membrii PNL, trebuie luată într-un Consiliu Național cu toți colegii noștri. Dar trebuie să stăm la guvernare să ne îndeplinim obiectivele. Și nu uitați, așa cum PSD răspunde de criza politică, trebuie să existe și o răspundere a celor din PNL care ne-au adus pe acest drum cu PSD și tre’ o analiză mult mai aprofundată”.

 Mesajul lui Cozma vine după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de AUR și PSD, a trecut în urma votului în Parlament.   

Moţiunea a fost votată marți de 281 de parlamentari (cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României). Pentru adoptate erau necesare 233 de voturi.  

Partidul Național Liberal (PNL) s-a reunit marți, de la ora 17:00, în cadrul unei ședințe extinse a Biroului Politic Național, după adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

