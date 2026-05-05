Căderea Guvernului Bolojan nu înseamnă și apusul politic al premierului, dimpotrivă. Devenit polul de putere incontestabil al PNL, Bolojan iese din moțiunea de marți cu un capital politic consolidat. Această răsturnare de situație îl plasează într-o lumină și mai favorabilă în ochii românilor, pregătind terenul pentru o revenire într-o poziție și mai puternică.

Sociologul Vladimir Ionaș explică pentru „Adevărul” că PNL se află într-o paradigmă nouă. Dacă în trecut partidul se ralia necondiționat direcțiilor trasate de președintele Iohannis — liderul real din spatele cortinei — astăzi Nicușor Dan nu deține autoritatea de a dicta parcursul liberalilor. În acest vid de putere, partidul mizează pe „valul” de simpatie din jurul lui Ilie Bolojan. Totuși, expertul avertizează că este prematur de evaluat dacă acest capital de imagine se va transfera efectiv către partid, deși Bolojan își păstrează statutul de lider influent indiferent de soarta guvernului.

„Aveau un lider, în momentele în care s-au întâmplat celelalte schimbări de președinte de partid, aveau un lider care era mai puternic la nivel de percepție publică decât președintele partidului și anume președintele în funcție de la președintele Iohannis, în spatele căruia partidul se încolona și accepta orice direcție aceasta. Pe față lucrurile stau din punctul meu de vedere diferit, pentru că președintele Nicuşor Dan nu este perceput ca fiind liderul Partidului Național Liberal, nu poate trasa anumite linii de parcurs pentru partid.

Acum trăiesc și într-o bulă în care li se pare că domnul Bolojan se urcă pe un val de simpatie și speră să fie transferat acest val de simpatie și către Partidul Național Liberal. Acest lucru încă e foarte devreme de prognozat pentru că în momentan trăim încă sub imperiul emoției și nu putem cuantifica exact care va fi până la urmă acest val de simpatie și cum se va concretiza. Dar domnul Bolojan are toate atuurile să rămână un lider al Partidului Național Liberal, chiar dacă moțiunea de cenzură nu a trecut”, spune pentru „Adevărul” Vladimir Ionaș, sociolog și comentator politic.

Moțiunea de cenzură adoptată, un avantaj pentru Ilie Bolojan

Pentru PNL și pentru Ilie Bolojan adoptarea moțiunii de cenzură ar putea reprezenta un avantaj în actuala situație economică în care sunt necesare reforme nepopulare sau măsuri de austeritate. Pentru șefia partidului Ilie Bolojan are și nevoie de susținerea liderilor locali.

„Cred că a avut nevoie ca moțiunea de cenzură să treacă pentru a rămâne un lider cu un cuvânt important de spus. Rămânând în funcția de prim-ministru s-ar fi erodat în continuare pentru că i-ar fi fost foarte greu să facă orice fel de reforme, ca și până acum. Ar fi pierdut din simpatie.

Problema de fond cu rămânerea domniei sale în prim-planul scenei politice este cum va putea fi gestionată România și care va fi influența președintelui Nicușor Dan. Presiunea din teritoriu, într-adevăr, poate schimba modul în care este receptată relaționarea cu PSD-ul și cu o viitoare coaliție de guvernare pentru că, în primul rând, domnul Bolojan provine din administrația locală. Ar trebui să înțeleagă ce înseamnă apartenența la guvernare pentru liderii locali și pentru primarii lor. Pentru că este unul dintre primarii care a beneficiat foarte mult de aportul banilor de la Bugetul Național. Dar depinde foarte mult dacă domnul Bolojan va arăta înțelegere și va fi mai flexibil cu reprezentanții propriului partid.”, spune Vladimir Ionaș.

„Vor exista repercusiuni în perspectiva finanțării de la bugetul național”

Ilie Bolojan a afirmat în repetate rânduri că își asumă intrarea în opoziție. Potrivit surselor „Adevărul” liderii convocați la ultima ședință de Birou Politic Național au cerut ca ieșirea de la guvernare să nu reprezinte o alternativă care să fie luată în calcul.

„Evident că e un risc uriaș pentru PNL să intre în opoziție pentru că probabil vor exista repercusiuni în perspectiva finanțării de la Bugetul Național. Cota sa de încredere este peste cea a partidului, într-adevăr, dar este pe fondul unei emoții foarte puternice. Rămâne de văzut dacă în perioada următoare această cotă va rămâne una stabilă”, spune Vladimir Ionaș.

Acesta nu ia în calcul scenariul vehiculat în care Ilie Bolojan ar putea să se desprindă din PNL și să creeze o nouă formațiune politică.

„Să te rupi în momentul de față, cel puțin în istoria de 30 de ani a României, de democrație, vedem că toți foștii lideri ai unor partide mari care s-au rupt și au încercat să formeze noi mișcări politice, au eșuat. Nu știu dacă Bolojan ar avea o altă șansă pentru că fără structurile din teritoriu, fără să reușești să rupi cu tine foarte mulți primari, președinți de Consilii Județene, oameni care să aibă influență în teritoriu, vei putea crea un partid pe modelul celor de la USR care să reușească în anumite centre urbane mari, centre universitare. Dar s-ar lupta pe același electorat cu USR.

În principiu, să rămână stabil e singura alternativă pentru el”, spune Vladimir Ionaș.

Cine ar putea să îi ia locul lui Ilie Bolojan

Discursul PSD s-a centrat în ultima perioadă pe lipsa de comunicare și intransigența lui Ilie Bolojan. Cu toate acestea premierul a refuzat să își demisia, are suportul partidului său și un nou lider care să gestioneze criza politică nu este vehiculat.

„Dacă va acționa strategic, rațional și logic, da, ar trebui să rămână în funcția de lider al PNL, pentru că ajută partidul într-o formă sau alta să rămână într-o coaliție de guvernare. Până la urmă, ăsta ar fi interesul PNL în momentul acesta pentru a supraviețui și a avea acestea resurse.

Nu au mai crescut lideri, din păcate. E marea problemă a partidelor din România, că nu au știut să investească tineret, în generațiile noi care au venit în urmă, astfel încât să poată înlocui liderii actuali cu noi garnituri. Cred că e una din marele probleme care vine din propulsarea, cred eu, a celor care fac politică astăzi”, a concluzionat analistul.