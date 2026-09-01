Hotelul Miraj din Poiana Brașov, deținut de familia fostului ministru Constantin Niță, a fost scos la vânzare

Un anunț imobiliar a readus în atenție numele unui fost ministru al Energiei şi IMM-urilor, care a condus PSD Brașov aproape două decenii, dar şi-a sfârşit cariera politică odată cu condamnarea pentru luare de mită.

Hotelul aparţine familiei fostului ministru Constantin Niţă. Foto: Romania adventure

Un anunț imobiliar privind vânzarea hotelului Miraj apărut pe platforma Sotheby’s International Realty a fost prezentat recent de o parte a presei din Brașov drept o posibilă oportunitate de afaceri.

Proprietatea e, însă, interesul și prin numele celui care se află în spatele companiei care deține locaţia. Hotelul Miraj aparține firmei Poiana Aluniș, controlată de familia fostului ministru al Energiei și al IMM-urilor, Constantin Niță.

Cea mai mare parte a acțiunilor, 86%, este deținută de Silvia Niță, soția fostului ministru. Restul acțiunilor, 14%, se află la UPRUC POL, companie deținută, de asemenea, de familia Niță, notează bzibraşov.

Potrivit datelor financiare disponibile pentru compania Poiana Aluniș, aceasta a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de aproximativ 919.000 de lei și un profit de circa 13.000 de lei. Firma a avut, în medie, cinci angajați.

Hotelul este clasificat la patru stele și a fost construit în 2008. Este amplasat pe un teren de 6.347 de metri pătrați, iar clădirea are o suprafață construită desfășurată de 2.030 de metri pătrați. Construcția are subsol, parter, două etaje și mansardă.

În oferta de vânzare, proprietatea este descrisă ca o unitate hotelieră completă, amplasată într-o zonă împădurită a stațiunii, cu vedere către Masivul Postăvarul.

„Într-una dintre cele mai cunoscute destinații montane din România, Hotel Miraj ocupă o proprietate de 6.347 mp, într-un cadru dominat de pădure și de peisajul Masivului Postăvarul.

Clasificat la 4 stele, hotelul reunește infrastructura unei afaceri hoteliere complete cu avantajul unui teren generos, într-o zonă în care proprietățile de asemenea dimensiuni sunt tot mai rare”, sună descrierea din anunţ.

Hotelul are 30 de camere și patru apartamente, fiecare unitate de cazare având baie proprie. Restaurantul are o capacitate de 110 locuri, iar proprietatea mai include un bar, o sală de conferințe, o sală de fitness și o saună. Sunt prevăzute și spații pentru activitatea de alimentație publică, inclusiv bucătărie profesională, camere frigorifice și spații de depozitare.

Traseul lui Constantin Niţă, de la ministru la condamnat

Legătura hotelului cu Constantin Niță aduce în discuție și cariera politică a fostului ministru. Acesta a condus organizația județeană PSD Brașov timp de aproape două decenii, din 1997 până în 2016. Înainte de a ajunge liderul filialei județene, între 1994 și 1997, fusese vicepreședinte al organizației municipale Brașov.

În administrația centrală, Constantin Niță a ocupat mai întâi funcția de ministru pentru IMM-uri, Comerț și Mediul de Afaceri, în Guvernul Emil Boc, în perioada 2008-2009. Ulterior, a devenit ministru al Energiei.

În 2016, DNA l-a trimis în judecată pentru trafic de influență. Dosarul viza un contract încheiat de compania UTI cu Primăria Iași, condusă la acea vreme de Gheorghe Nichita. Potrivit procurorilor, în 2013, Niță i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu un comision de 5% din valoarea contractului, în schimbul intervenției sale pe lângă primarul Iașiului. Valoarea comisionului era estimată la aproximativ 3,4 milioane de lei.

Anchetatorii au susținut că banii urmau să ajungă la Niță în două modalități. O parte, 30.000 de euro, i-ar fi fost remisă în numerar, iar pentru restul ar fi fost încheiat un contract de consultanță fictiv cu o firmă indicată de fostul ministru. Prin acel contract, între mai 2013 și iunie 2014, ar fi fost transferați 303.118 lei, pentru servicii care, potrivit procurorilor, nu au fost efectiv prestate.

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv, în iunie 2018, la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. Instanța a menținut și sechestrul asupra unor bunuri până la concurența sumei de 303.000 de lei, în timp ce măsura confiscării celor 30.000 de euro a fost înlăturată.

Constantin Niță a ajuns atunci în penitenciar și a executat aproximativ șase luni din pedeapsă.

În decembrie 2018, după o decizie a Curții Constituționale privind constituirea completurilor de cinci judecători de la Înalta Curte, instanța supremă a admis contestația în anulare formulată de Niță și a desființat condamnarea din 2018, dispunând rejudecarea apelului.

Rejudecarea nu a dus însă la achitarea fostului ministru. Condamnarea de patru ani pentru trafic de influență a rămas în vigoare, iar în noiembrie 2022 Constantin Niță a revenit în penitenciar pentru executarea restului de pedeapsă.

Ulterior, după executarea restului de pedeapsă, Constantin Niță a fost eliberat condiționat.