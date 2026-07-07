SURSE Cine e premierul dorit de PSD și de Nicușor Dan. PNL, dispus să negocieze

În ciuda disputei publice, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan poartă discuții în aceste zile pentru formarea unui nou guvern, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Președintele Nicușor Dan insistă ca Alexandru Nazare să fie varianta de compromis pentru funcția de prim-ministru. Varianta președintelui este agreată de liderul PSD Sorin Grindeanu, cu condiția ca social-democrații să păstreze toate portofoliile pe care le aveau în Guvernul Bolojan. Și liberalii iau în calcul să voteze un Executiv condus de Nazare, dar sunt mai multe curente de opinie în partid.

Unii liberali ar vrea ca PNL să numească noi miniștri și să rămână la guvernare alături de PSD, USD și UDMR. Alții sunt de părere că PNL ar trebui să voteze instalarea unui nou guvern, apoi să treacă în opoziție, unde să construiască o alianță reformistă pentru alegerile din 2028.

Însă cei mai mulți lideri PNL insista pentru rotativa guvernamentală: Siegfried Mureșan să devină premier cu voturile PSD până în vara anului viitor, apoi PSD să ajungă la Palatul Victoria cu voturile PNL. Și Ilie Bolojan, și Sorin Grindeanu sunt de acord cu varianta rotativei, dar nu se înțeleg pe calendar. Social-democrații insistă să preia acum funcția de prim-ministru, în timp ce liberalii refuză categoric.

Motivul: liderii PNL se tem că odată instalat în Palatul Victoria, Sorin Grindeanu va refuza să demisioneze în vara anului 2027, cu un an înainte de alegerile locale și parlamentare.

Social-democrații le-au transmis foștilor parteneri că sunt gata să scrie în programul de guvernare termenul exact pentru rotativă, însă PNL și USR au respins oferta. „Noi am mai făcut împreună un program de guvernare în care PSD s-a angajat să-l susțină pe Bolojan până în primăvara anului 2027, dar între timp l-a dat jos. Deci nu mai putem avea încredere. Suntem de acord cu rotativa, dar cu condiția clara ca noi să rămânem în funcție până în iunie 2027”, susține unul dintre vicepreședinții PNL pentru Adevărul.

De asemenea, Alexandru Nazare ar putea forma un guvern mixt: miniștri cu carnet de partid de la PSD și UDMR, iar pe locurile PNL și USR să fie numii tehnocrați, susțin sursele citate. În acest condiții, Sorin Grindeanu ar fi de acord ca Nazare să rămână la conducerea Guvernului până la alegerile parlamentare din decembrie 2028. Însă marele obstacol e președintele PNL Ilie Bolojan, care și-l dorește pe Siegfried Mureșan la Palatul Victoria.

Cine este Alexandru Nazare

Alexandru Nazare, născut în anul 1980 la Focșani, reprezintă una dintre figurile importante din Partidul Național Liberal, având o carieră politică marcată de o ascensiune rapidă în funcții-cheie ale administrației centrale și de o prezență constantă în dezbaterile publice.

Cariera sa administrativă a început să prindă contur la nivel european, activând ca europarlamentar în perioada 2008-2009. Ulterior, s-a orientat către politica de la București, unde a deținut de-a lungul timpului două dintre cele mai importante portofolii guvernamentale. În anul 2012, în Cabinetul condus de Mihai Răzvan Ungureanu, a ocupat funcția de ministru al Transporturilor, fiind la acea vreme unul dintre cei mai tineri membri ai unui executiv postdecembrist. Mai târziu, în perioada decembrie 2020 – iulie 2021, a preluat conducerea Ministerului Finanțelor Publice în Guvernul condus de Florin Cîțu.

Numele său a fost în centrul atenției publice în vara anului 2021, când a fost revocat din funcția de ministru al Finanțelor de către premierul Cîțu. Decizia a provocat numeroase reacții în presă, fiind considerată de mulți analiști o mișcare pur politică, determinată de tensiunile interne din PNL și de refuzul lui Nazare de a se poziționa în tabăra premierului în cursa pentru șefia partidului. După plecarea din Guvern, el și-a continuat activitatea politică în Parlamentul României ca senator PNL, implicându-se în activitatea comisiilor de specialitate pe zona de buget și finanțe.