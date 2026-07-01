SURSE UDMR ar susține un guvern PSD, dar lipsesc voturile necesare. Varianta unui premier tehnocrat, din nou pe masă

UDMR nu ar avea o problemă să susțină un guvern condus de PSD, însă, în acest moment, nu există suficiente voturi pentru o astfel de formulă parlamentară, potrivit unor surse politice. În acest context, singura variantă considerată fezabilă rămâne, cel puțin în discuțiile informale, desemnarea unui premier tehnocrat, așa cum a fost propus anterior și de președintele Nicușor Dan.

Potrivit acelorași surse, această variantă nu ar fi fost discutată direct cu președintele până în acest moment, însă este menționată tot mai des în cadrul negocierilor politice privind formarea unei majorități.

Sursele afirmă că a avut loc recent o întâlnire între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, în cadrul căreia au fost abordate tensiunile din spațiul politic și strategia de comunicare dintre partide. În acest context, au fost discutate și percepțiile legate de competiția dintre USR în raport cu electoratul PSD.

De asemenea, liderul UDMR Kelemen Hunor ar fi deschis inclusiv la o formulă de guvernare fără participarea USR.

Siegfried Mureșan ar fi transmis în discuțiile politice că există disponibilitate pentru un acord privind măsurile guvernamentale, urmând ca discuțiile privind structura și componența Executivului să fie purtate ulterior.

În acest moment, principalul punct de blocaj nu îl reprezintă programul de guvernare sau măsurile economice, ci lipsa unei majorități clare care să susțină o formulă guvernamentală stabilă în Parlament.