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SURSE Grindeanu, negocieri cu Hunor pentru un guvern minoritar PSD-UDMR

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Liderul PSD Sorin Grindeanu negociază în aceste zile cu președintele UDMR Kelemen Hunor formarea unui guvern minoritar PSD-UDMR, susțin surse politice pentru Adevărul. În cazul în care Hunor va accepta, noul guvern ar putea fi învestit cu voturi de la PSD, UDMR, conservatorii din PNL, suveraniștii conduși de Victor Ponta și grupul minorităților naționale.

Grindeanu ar putea conduce guvernul până la alegerile parlamentare FOTO Inquam / Octav Ganea
Grindeanu ar putea conduce guvernul până la alegerile parlamentare FOTO Inquam / Octav Ganea

În acest caz, nu ar mai fi nevoie de voturile AUR. Prin urmare, președintele Nicușor Dan și-ar putea ține promisiunea că nu va colabora cu AUR, iar România ar avea un nou guvern cu puteri depline.

În acest scenariu, favorit pentru funcția de prim-ministru ar fi liderul PSD Sorin Grindeanu, susțin sursele citate. Grindeanu ar putea conduce guvernul până la alegerile parlamentare din decembrie 2028.

Președintele UDMR Kelemen Hunor nu a oferit un răspuns clar la propunerea lui Sorin Grindeanu de a forma împreună guvernul, dar a spus că e “o variantă de luat în calcul” pentru deblocarea crizei politice.

Ideea unui guvern minoritar PSD nu este nouă

Discuțiile despre un guvern minoritar condus de PSD circulă încă din luna mai, după căderea Guvernului Bolojan. Inițial, scenariul discutat în spațiul public era un guvern PSD-UDMR cu premier tehnocrat, tocmai pentru a fi mai ușor acceptat de președintele Nicușor Dan și de alte partide. UDMR era ezitant, problema majoră fiind lipsa unei majorități parlamentare fără sprijin extern.

De altfel, la consultările de la Cotroceni din 23 iunie, Kelemen Hunor a prezentat public trei formule de ieșire din criza politică: un guvern minoritar PNL–USR–UDMR susținut parlamentar de PSD, un guvern monocolor PSD susținut de PNL, UDMR și grupul minorităților naționale sau o coaliție foarte fragilă formată din PSD, PNL, UDMR și minorități. Hunor a precizat atunci că Sorin Grindeanu exclusese prima variantă, iar UDMR vedea mai multe formule posibile pentru deblocarea situației

La începutul lunii iulie, Sorin Grindeanu a declarat că PSD este dispus să semneze imediat un acord politic și a cerut explicit ca PNL să voteze un guvern minoritar PSD.

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu vede conturându-se o soluție de majoritate și le-a cerut liderilor politici să spună public ce formulă susțin. 

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