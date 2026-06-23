SURSE Lista puciștilor din PNL ce urmează să fie excluși din partid după eșecul guvernului Veștea. Cătălin Predoiu, Hubert Thuma și Rareș Bogdan, printre cei vizați

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, 20 de parlamentari și lideri locali urmează să fie excluși marți din PNL după ce au votat sau au sprijinit în Parlament învestirea cabinetului Adrian Veștea. Decizia ar urma să fie luată într-o ședință a noii conduceri a partidului, validată duminică la congresul extraordinar.

Printre cei vizați de sancțiune se numără fostul ministru de Interne Cătălin Predoiu, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, și Adrian Veștea, șeful Consiliului Județean Brașov și candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru.

Pe lista excluderilor apar, de asemenea, europarlamentarul Rareș Bogdan, fosta președintă a PNL, Alina Gorghiu, deputatul George Scarlat, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, deputata Aneta Matei, fost prefect al județului Giurgiu, precum și senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare din Senat și apropiată a lui Hubert Thuma.

Trei parlamentari au evitat însă în ultimul moment sancțiunea. Alexandru Popa, Alexandru Andrei și Andrei Teslariu au părăsit sala înainte de exprimarea votului și nu figurează printre cei care urmează să fie excluși din partid.

Lista completă a celor care vor fi excluși din PNL:

Cătălin Predoiu Monica Anisie Sorin Câmpeanu Nicoleta Pauliuc Mihai Veștea Andrei Baciu Lucian Bode Alina Gorghiu Ion Iordache Aneta Matei Eduard Mititelu Ciprian Pandea Răzvan Prișcă Sebastian Rusu Ionuț Stroe George Scarlat Adrian Veștea (președinte CJ Brașov) Hubert Thuma (președinte CJ Ilfov) Toma Petcu (președinte CJ Giurgiu) Rareș Bogdan (europarlamentar).

Consultări la Palatul Cotroceni după respingerea guvernului Veștea

Cabinetul condus de Adrian Veștea a picat luni seară la votul de învestitură din Parlament, aruncând scena politică într-un blocaj total. Calculele noului Executiv s-au prăbușit definitiv după ce boicotul AUR a lăsat coaliția fără majoritatea necesară, transformând ședința decisivă într-un eșec major pentru premierul desemnat. Doar 189 de senatori și deputați au votat favorabil, în condițiile în care minimul necesar pentru învestire era de 233 de voturi.

În acest context, președintele Nicușor Dan a convocat marți noi consultări la Palatul Cotroceni în încercarea de a găsi o formulă de guvernare.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru", a transmis Administrația Prezidențială printr-un comunicat.