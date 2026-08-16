 Premierul Cehiei și-a cerut scuze după ce a cules flori dintr-o zonă protejată de lege: „Voi plăti amenda, dacă va fi necesar” | adevarul.ro
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Premierul Cehiei și-a cerut scuze după ce a cules flori dintr-o zonă protejată de lege: „Voi plăti amenda, dacă va fi necesar”

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Premierul ceh Andrej Babiš și-a cerut scuze duminică, 16 august, după ce a cules flori dintr-o zonă protejată a unui parc național, adăugând că va plăti amenda, dacă va fi necesar. Presa locală a relatat că florile culese erau epilobiu purpuriu și flori galbene de soc.

Andrej Babis/FOTO: Facebook Andrej Babis
Andrej Babis/FOTO: Facebook Andrej Babis

Potrivit TVP World, premierul ceh și-a cerut scuze într-un videoclip publicat după o drumeție făcută în weekend împreună cu membri ai partidului său, ANO, pe Lysá hora, cel mai înalt vârf al Munților Beskizi Moravo-Silezieni, din estul țării.

Într-o înregistrare video realizată în timpul drumeției de sâmbătă, Babiš apare urcând muntele ținând în mână buchet de flori, iar apoi este surprins cum le depune la un monument aflat în vârful muntelui.

„Este posibil să fi încălcat vreo lege, pentru care îmi cer scuze, și cu siguranță voi plăti amenda, dacă va fi necesar, desigur”, a declarat el duminică.

Potrivit regulamentului parcului, vizitatorilor le este interzis să culeagă flori și să perturbe mediul înconjurător.

Premierul a spus că a cules florile în memoria unei femei, membră a formațiunii ANO, care a murit în 2016. El a precizat că a făcut o drumeție pe Lysá hora împreună cu aceasta în 2015.

Îmi voi aminti mereu acea excursie. Așa că am pus floarea în vârf și mi-am amintit de ea”, a spus Babiš.

Presa locală a relatat că florile erau epilobiu purpuriu și flori galbene de soc.

Totuși, o sursă anonimă din cadrul unei organizații aflate în subordinea Ministerului Mediului a declarat pentru publicația cehă iDNES.cz că premierul a cules „flori absolut obișnuite”.

Nu este absolut nicio problemă, nici măcar într-un parc național”, a spus sursa citată.

Andrej Babis este un om de afaceri ceh care a revenit la șefia Executivului în 2025, după alegerile parlamentare câștigate de partidul său, ANO. Ăn vârstă de 71 de ani, a mai condus guvernul ceh între 2017 și 2021.

Înainte de a intra în politică, Babiš și-a construit averea prin conglomeratul Agrofert, fondat în 1993 și activ în agricultură, industria alimentară și cea chimică. A fondat mișcarea ANO în 2011.

Revenit în funcția de premier, Babiš a fost nevoit să rezolve potențialele conflicte de interese legate de afacerile sale și a anunțat transferul operațiunilor Agrofert către o entitate independentă.

De-a lungul timpului, s-a confruntat cu acuzații de fraudă cu fonduri europene și de colaborare cu poliția secretă comunistă. Premierul ceh a respins acuzațiile.

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