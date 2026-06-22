Adrian Veștea își recunoaște înfrângerea după votul din Parlament: „Am conștiința împăcată. Mi-am făcut datoria”

Adrian Veștea a declarat, la scurt timp după anunțarea rezultatului votului de învestitură din Parlament, că a încercat să construiască o majoritate parlamentară în jurul unui program de guvernare, însă demersul nu a fost finalizat cu succes. Propunerea de Guvern a fost respinsă în Parlament: 189 voturi pentru și 23 împotrivă.

La scurt timp după anunțarea rezultatului, Adrian Veștea a declarat că a încercat să construiască o majoritate parlamentară în jurul unui program de guvernare.

„După cum am spus-o din prima zi când am fost nominalizat, am tratat acest aspect cu responsabilitate. Știu că sunt 47 de zile din momentul în care a picat guvernul, sunt proiecte importante precum PNRR. De asemenea, aderarea la OCDE este o prioritate, la fel și proiectul SAFE. Cred că este importantă stabilitatea și încrederea românilor. Am venit cu bune intenții dintr-o funcție aleasă uninominal și am considerat că este necesar să răspund acestei provocări. Îmi pare rău că nu s-a putut”, a afirmat Adrian Veștea.

Acesta a susținut că a purtat discuții cu toate formațiunile parlamentare, în încercarea de a contura un program de guvernare capabil să obțină sprijin politic suficient pentru învestire.

„Va fi o perioadă de neliniște și nesiguranță pentru români, dar este necesar pentru ca România să ajungă într-o direcție în care să poată merge mai departe. Cred că este de datoria celor care vor fi nominalizați să aibă o discuție normală cu toate partidele. Eu am considerat că este responsabil să stau de vorbă cu toate formațiunile”, a declarat premierul desemnat.

Întrebat despre posibile consecințe politice în interiorul formațiunii sale, Veștea a respins speculațiile privind o eventuală excludere.

„Nu le-am promis decât că voi sta permanent la discuții, vom prelua ideile bune. Consider că este normal și necesar. Este decizia lor, fiecare are dreptul să se manifeste. Eu știu că mi-am făcut datoria, am avut o săptămână în care am încercat să creionez un program de guvernare. Nu sunt exclus și nu voi fi exclus. Am conștiința împăcată. Mi-am făcut datoria. Am vorbit cu partidele parlamentare care mi-au cerut acest lucru”, a declarat acesta.