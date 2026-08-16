Nivelul Dunării a scăzut atât de mult în zona Vukovar din estul Croației, astfel încât o insulă fluvială preferată de mii de turiști - Vukovarska ada - s-a unit fizic cu malul Serbiei.

Sursă video Dnevnik.hr

Fenomenul, observat în ultimele zile, a transformat insula dispută de cele două state într-un fel de peninsulă accesibilă acum pe jos din Serbia, prin bancurile de nisip formate odată cu retragerea apei, relatează Dnevnik.hr și Blic.

Canalul îngust care separa insula de malul sârbesc și care funcționa ca graniță naturală între Croația și Serbia, a secat în mai multe locuri.

Pe partea vestică, apa a dispărut complet, lăsând în urmă doar o fâșie întinsă de nisip.

Chiar dacă granița oficială nu se modifică, dispariția obstacolului natural ridică deja probleme practice.

A fost observat chiar și un automobil intrat din Serbia pe insulă, adică pe un teritoriu ce aparține Croației motiv pentru care poliția croată patrulează zona mai des.

Marijan Pavliček, primarul orașului Vukovar, avertizase încă din februarie că este posibil un astfel de scenariuâ

„Vom ajunge în situația ca această insulă, bijuteria Dunării și a Vukovarului, să fie fizic conectată cu Republica Serbia”, declara edilul la vremea respectivă.

Cu toate acestea, insula continuă să fie plină de vizitatori pentru că, deși scăzută, Dunărea încă oferă suficientă apă pentru scăldat, iar bărcile cu turiști sosesc neîntrerupt.

Un localnic mărturisește că nu a mai văzut niciodată Dunărea la un nivel atât de scăzut:

„Apa a scăzut îngrozitor. Niciodată nu a fost așa. Dar te poți răcori puțin.”

Fenomenul îi sperie pe locuitorii orașului.

„Ar trebui să fim conștienți de ce se întâmplă, dar nu suntem”, a declarat o localnică.

Situată vizavi de orașul Vukovar, insula Vukovarska este unul dintre principalele locuri de agrement din zonă. În mod obișnuit, accesul se face cu barca, drumul durând aproximativ cinci minute.

Insula este cunoscută pentru plaj, zonele umbrite, terenurile sportive și spațiile de camping.

Deși, din punct de vedere geografic, insula este mai aproape de malul Serbiei, ea aparține administrativ Croației și este inclusă în disputa de frontieră dintre cele două state, rămasă nerezolvată încă din anii ’90.



