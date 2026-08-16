Horoscop luni, 17 august. Gemenii își schimbă locul de muncă, iar Fecioarele riscă să-și rănească partenerul

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 17 august.

Berbec

Iubire - Vreți să rămână oameni potriviți lângă voi și faceți triere în anturaj. E important să alegeți criterii mai lejere.

Sănătate - Aveți nevoie de timp de reflectare, să ajungeți întâi la claritate interioară și abia ulterior să acționați.

Bani - Dacă ați lăsat să se adune sarcini peste fișa postului, acum stați peste program pentru a le rezolva.

Taur

Iubire - Cei din anturaj apreciază că dați dovadă de inițiativă și propuneți activități mai extravagante. Aventura e sarea și piperul relației.

Sănătate - Neatenția vă poate conduce către medicul de familie. Fiți mai ancorat în prezent.

Bani - Apar șanse din domenii diferite față de cel în care aveți experiență. Rămâneți deschis la noutăți!

Gemeni

Iubire - Vi se oferă susținerea necesară. Nu fiți prea prins să vă plângeți de lipsuri și să nu observați mâna întinsă.

Sănătate - Cumpărați-vă cafeaua preferată, ieșiți să mâncați în oraș. Amuzați-vă și oferiți-vă mici mofturi.

Bani - Nu vă simțiți prețuiți la o valoare corectă. Faceți schimbări, fără să vă uitați în urmă. Meritați să alegeți ceea ce vă aduce respect, echilibru și reala prețuire.

Rac

Iubire - Cei din jur vă apreciază dacă se pot baza pe stabilitatea programului și pe simțul practic.

Sănătate - Verificați sursa substanțelor sau alimentelor pe care le ingerați. Consecințele pot fi neplăcute.

Bani - Vă lăsați intimidați de cei din jur și nu vă apărați punctul de vedere cum ar trebui. Nu uitați că și vocea voastră e importantă.

Leu

Iubire - Circumstanțe exterioare vă cer să vă schimbați atitudinea față de unii prieteni. Reconfigurați așteptările.

Sănătate - Nevoia de independență personală vă face rebel. Sfaturile care au dat rezultate nu trebuie abandonate.

Bani - Vreți să dovediți ce realizați când lucrați singur, dar mai mult vă complicați și stresați inutil.

Fecioară

Iubire - Dorința de a ieși în față vă face să jigniți sau să subminați poziția partenerului. Acționați mai diplomat.

Sănătate - Vitalitatea vă susține. Sunteți și rămâneți plin de energie, indiferent de provocări.

Bani - Doriți să vă comunicați clar interesele, indiferent față de colegi. Fiți pregătit pentru contraatacuri.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.