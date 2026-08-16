Reuniune de familie la PSG: Luis Enrique îl va antrena din nou pe fostul iubit al fiicei sale

Ferran Torres, eroul Spaniei din finala Campionatului Mondial, atunci când a înscris în prelungiri golul victoriei cu 1-0 în fața Argentinei, a semnat cu PSG un contract valabil până în 2031. El va lucra din nou cu cel care i-a fost „socru”, Luis Enrique.

Transferul lui Ferran Torres la PSG are toate ingredientele unei mutări importante: un campion mondial, aproximativ 50 de milioane de euro și un atacant pe placul lui Luis Enrique. Dar relația dintre cei doi transformă afacerea într-o poveste cu totul aparte. Noul jucător al parizienilor a fost, timp de aproximativ doi ani, iubitul fiicei antrenorului său.

Ferran Torres și Sira Martinez, fiica cea mare a lui Luis Enrique, au format un cuplu între 2021 și 2023. Exact în acea perioadă, fotbalistul evolua și sub comanda tehnicianului la naționala Spaniei. Situația ar fi putut deveni delicată, însă cei doi au reușit să separe relațiile de familie de cele profesionale. Torres explica la vremea respectivă că, atunci când erau împreună în familie, se comportau într-un fel, iar la antrenamente relația redevenea strict cea dintre selecționer și jucător.

Luis Enrique, în schimb, nu rata ocazia să facă haz de situație. În perioada în care devenise foarte activ pe Twitch, a fost întrebat care fotbalist din lot îi seamănă cel mai mult. Răspunsul a venit imediat: Ferran Torres, pentru că altfel „fiica mea vine să-mi taie capul”.

Ferran Torres e unul dintre jucătorii preferați ai lui Luis Enrique

Altădată, discuția a ajuns la posibilitatea ca atacantul să marcheze și să celebreze golul făcând gestul suzetei, aluzie evidentă la eventualitatea ca Sira să fie însărcinată. Luis Enrique a continuat în aceeași notă și a spus că, într-un asemenea caz, l-ar schimba imediat, l-ar trimite în tribună și nu l-ar mai lăsa să intre pe un stadion.

Dincolo de glume, încrederea sa în Ferran a fost uriașă. Chiar și în perioadele în care atacantul juca puțin la Barcelona și era criticat, Luis Enrique l-a păstrat printre oamenii de bază ai Spaniei. Niciun alt fotbalist nu a fost folosit de el mai mult la națională: 35 de apariții.

Despărțirea lui Ferran de Sira nu a rupt legătura cu fostul „socru”. Trei ani mai târziu, cei doi se reunesc la Paris. Torres a acceptat rapid un contract pe cinci ani, iar perspectiva de a lucra din nou cu omul care i-a oferit debutul în naționala Spaniei a cântărit serios în alegerea sa.