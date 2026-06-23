Ce propune Ilie Bolojan pentru a ieși din criză. Planul premierului interimar pentru următoarele 6 luni

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat marți, 23 iunie, că PNL își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, după ce Executivul propus de Adrian Veștea nu a obținut votul de încredere al Parlamentului.

„România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele.

Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista”, a transmis Bolojan pe Facebook.

Acesta adaugă că PNL își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, „bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni”.

„PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României.”

Luni seară, Guvernul format de Adrian Veștea nu a reușit să obțină în Parlament cele 233 de voturi necesare învestirii. Așadar, 189 de parlamentari au votat „Pentru”, și 23 au votat „Contra”.

Rezultatul a fost anunțat într-o atmosferă de tensiune extremă, după o răsturnare de situație de ultim moment.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor susține noul Executiv și a organizat un boicot, părăsind împreună cu aceștia plenul reunit înainte de finalizarea votului. Simion a descris sala drept „sinonimă cu trădarea”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că social-democrații au votat în bloc pentru Guvernul Veștea, subliniind că România se află într-un moment critic și are nevoie urgentă de stabilitate politică și administrativă.

„Îl felicit pe Veștea că a acceptat să intre în această bătălie. E un om responsabil, care dorește binele României, un guvern stabil și politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm în zona de derapaj economic”.

Grindeanu a criticat dur politicienii care, în opinia sa, pun interesul personal înaintea interesului național, referindu-se în special la premierul interimar și președinte al PNL, Ilie Bolojan:

„Sunt alții care, stând pe funcții, fac pe moraliștii. E treaba românilor să-i judece pe cei care pun funcțiile lor personale mai presus de binele românilor”.