Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Victor Negrescu, la Interviurile Adevărul, de la 14.30

Claudiu Manda anunță ce vor face miniștrii PSD dacă Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a vorbit public despre planul social-democraților privind guvernarea.

Claudiu Manda, secretar general PSD FOTO: facebook
Claudiu Manda, secretar general PSD FOTO: facebook

Claudiu Manda a anunțat într-un interviu că va vota pentru retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. El a vorbit de un termen de maxim 72 de ore acordat premierului pentru a pleca din funcție, altfel miniștrii PSD se vor retrage din Guvern.

„Ilie Bolojan trebuie să plece. Suntem într-o situație în care mergem pe stradă și ne întreabă oamenii de ce nu îi scăpăm de Bolojan. Dacă rezultatul votului va fi majoritar în sensul că nu mai putem continua așa, primul gest de responsabilitate îl așteptăm de la Ilie Bolojan. Dacă mai mult de jumătate dintre cei care l-au susținut spun că nu mai vor această formulă, corect ar fi să spună: «Am înțeles, mulțumesc de colaborare». Dacă nu dorește să demisioneze, cred că va exista un termen de 48–72 de ore... Dacă Ilie Bolojan dorește, să rămână, nu cu noi. Noi ne retragem miniștrii din guvern”, a declarat Claudiu Manda, într-un interviu pentru Evz.ro.

Liderul PSD a mai transmis că USR și UDMR nu și-ar dori să rămână într-un Guvern minoritar:

Dacă Bolojan vrea să rămână în continuare la guvernare, foarte bine, dar nu cu noi. Că vrea să rămână 45 de zile sau că vrea să rămână printr-un vot obținut de la AUR, fie prin combinații cu AUR, este treaba domniei sale. Îmi este greu să cred că USR și UDMR ar rămâne într-un guvern minoritar”.

USR nu mai este o problemă pentru PSD

„În contextul în care suntem în continuare un partid responsabil și nu vrem să ducem țara într-o criză și mai mare, să păstrăm această coaliție, păstrăm proporțiile și nu discutăm despre miniștri. PNL poate să vină rapid cu o nouă propunere de premier, în termen de o săptămână. Nu cred că ne vom pune în situația de a condiționa rămânerea într-o coaliție pro-europeană de excluderea unui partid sau altul”, a mai spus Manda.

Bolojan le-a spus liberalilor că nu demisionează

Ilie Bolojan a efectuat o vizită nocturnă la sediul PNL București, unde o parte dintre liberali au organizat „tradiționala reuniune de Paște”.

Potrivit celor care au participat la întâlnire, premierul le-ar fi transmis că nu are de gând să demisioneze de la șefia Guvernului, în contextul în care PSD ar urma să îi ceară acest lucru. „Când te înjură unii, e ca o binecuvântare”, le-a transmis Bolojan celor din PNL.

PNL face scut în jurul premierului

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar general al Capitalei, le-a transmis social-democraților că vor da foc la țară și i-a avertizat că liberalii nu vor mai face coaliție cu PSD dacă aceștia ies de la guvernare și demit Guvernul prin moțiune de cenzură. Liberalul a subliniat că Ilie Bolojan „nu este o marionetă”, iar PNL va face scut în jurul premierului.

„Noi ne-am ales un lider asumat! Am ales un lider care a recunoscut greșelile propriului partid și și-a dedicat apoi viața profesională, politică, să le îndrepte! Și le-a îndreptat, în timp ce voi l-ați atacat, subminat și blocat zi de zi, săptămână de săptămână! Și cu toate acestea a reușit un minim de reforme care ne țin astăzi pe linia de plutire! Din păcate, preponderent pe acelea care au pus presiune pe populație. Pentru că atunci când a ajuns la tăierea privilegilor voastre ați decis imediat griparea deciziilor Coaliției”, a spus Ciprian Ciucu.  

Top articole

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
Un chinez prins cu 2.200 de furnici regine de grădină în bagaje va merge la închisoare. Una poate costa 200 de dolari. FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare. 3 scenarii posibile și cum ar putea să supraviețuiască Bolojan
gandul.ro
image
Ieșeanul care a brevetat colectarea PET-urilor cu sacul extinde RVM-urile IZI în șase orașe: planul pentru România
mediafax.ro
image
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
fanatik.ro
image
PSD aruncă în aer Guvernul României. Claudiu Manda: „Ilie Bolojan trebuie să plece! Dacă nu, noi ne retragem miniștrii”
libertatea.ro
image
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru Europa, America și Africa
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Începe reorganizarea companiilor de stat: 8 sunt propuse pentru închidere, 9 sunt eligibile pentru listarea la bursă. Lista completă
antena3.ro
image
Un preot din Oneşti a murit carbonizat. Reuşise să iasă la timp, dar ar fi uitat ceva în casă şi s-a întors
observatornews.ro
image
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
cancan.ro
image
Punctaje la pensie crescute cu 100% la grupele de muncă. Instanța face dreptate pentru toți pensionarii. Cum?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Noua lege a facturilor în euro, explicată. Avantaje şi dezavantaje pentru români
playtech.ro
image
Gigi Becali e mic copil! Patronul FCSB n-a făcut niciodată așa ceva. Florentino Perez a intrat în vestiarul Realului și a dat un jucător afară: „Tu ieși”
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Două nume, OUT de la națională, odată cu numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
PSD nu mai poate da înapoi: Bolojan afară, până la capăt ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Rusia vizează din nou Republica Moldova! Avertisment de la Moscova privind Transnistria
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
„Aveam prea mult timp liber”. Andreea Bănică, momente adorabile cu cel mai nou membru al familiei
click.ro
image
Cea mai prețioasă amintire pentru Dima Trofim, de Paște! „Am făcut cozonac, am vopsit ouă pentru prima dată cu fetița mea!”. Imagini de colecție cu familia actorului din „Destine cu parfum de lavandă”
click.ro
image
Când se celebrează în acest an Înălțarea Domnului. Data la care se suprapun trei sărbători importante în România
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Prince foto Profimedia jpg
Ultimele zile din viața lui Prince. Adevărul iese la iveală la 10 ani de la moartea lui: „Ceva nu era deloc în regulă…”
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
image
Unde sărbătoresc Medana și Alin Oprea 7 ani de relație? Ce artiști le-au fost alături? „Trei zile și trei nopți”
image
„Aveam prea mult timp liber”. Andreea Bănică, momente adorabile cu cel mai nou membru al familiei

image
Scrisoare deschisă Custodelui Coroanei Române Margareta a României: ”Alteța Voastră Regală, sângele apă nu se face...”

image
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă start la curaj, decizii și începuturi noi

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță