Cine profită dintr-o eventuală criză politică. Calculele PSD, strategia PNL și ce rol ar putea juca AUR

PSD a fixat data de 23 aprilie ca ultimatum pentru demisia premierului Ilie Bolojan. Dacă acesta refuză, miniștrii social-democrați își depun demisiile, iar partidul susține moțiunea de cenzură a AUR. Analiștii politici consultați de „Adevărul” avertizează că toate scenariile implică pierderi PSD, în timp ce un eventual succes al mișcării cu ajutorul AUR ar legitima partidul lui George Simion ca forță de tip „king-maker" în politica românească.

Conducerea PSD a pus la punct ultimele detalii ale planului de înlăturare a premierului Ilie Bolojan. Luni, aproximativ 5.000 de delegați, cei mai mulți dintre ei de la distanță, sunt așteptați să se exprime la consultarea organizată de conducerea PSD pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan. Rezultatul este practic deja cunoscut, iar potrivit informațiilor obținute de „Adevărul", Bolojan va primi un ultimatum de 3 zile pentru a-și depune demisia din funcția de premier. Cum Ilie Bolojan a anunțat în repetate rânduri că nu va face acest lucru, social-democrații sunt dispuși să voteze o moțiune de cenzură. Un astfel de demers este deja pregătit în Parlament de către AUR și grupul PACE, format din traseiști de la SOS și POT.

AUR ar beneficia masiv dintr-o alianță de conjunctură pentru debarcarea lui Bolojan

Analistul politic Cristian Andrei consideră că o eventuală colaborare a PSD cu AUR pentru trecerea unei moțiuni de cenzură reprezintă o eroare strategică majoră pentru partidul lui Sorin Grindeanu.

„Este un scenariu prost pentru PSD, pentru că ar trebui să voteze împotriva unei guvernări din care a făcut parte, deci să explice contribuția sa – ceea ce înseamnă puncte pentru AUR și, apoi, să joace într-o partitură politică, dar de data asta după regulile AUR, ceea ce, din nou, ar fi un autogol pentru PSD. O astfel de strategie, care s-ar dori, probabil, să facă PSD mare, nu va ajuta decât să legitimeze și să facă AUR și mai puternic și mainstream decât până acum, iar dincolo, va reuși doar să arate că PSD nu mai este partidul mare care crede, ci că are nevoie de proptele și că depinde de alții. Un astfel de vot ar pune AUR într-o poziție de king-maker, în care va deveni partidul care poate stabili inclusiv cine rămâne premier în România, după moțiune. AUR va intra oficial în cărți, va deveni o carte pe care se vor lupta toți să o joace, inclusiv pentru susținerea unui guvern minoritar. Deci, o astfel de strategie, care s-ar dori, probabil, să facă PSD mare, nu va ajuta decât să legitimeze și să facă AUR și mai puternic și mainstream decât până acum, iar dincolo, va reuși doar să arate că PSD nu mai este partidul mare care crede, ci că are nevoie de proptele și că e depinde de alții.", a explicat Cristian Andrei.

În privința numirii unei alte persoane agreate de Ilie Bolojan la Palatul Victoria, Cristian Andrei subliniază că aceasta reprezintă doar o opțiune de rezervă pentru momentul unui blocaj total.

„Este unul dintre planurile B, în cazul în care criza se va prelungi foarte mult și situația ar deveni indecidabilă, s-ar înfunda complet și nimeni nu ar mai accepta o cooperare cu nimeni. Dar Planul A, în cazul PNL, pare a fi mai degrabă să rămână unit, și să nu accepte să facă ce i se dictează de către PSD. Imaginați-vă doar, cum ar suna varianta inversă, ca USR sau PNL să condiționeze cine să fie premierul numit de PSD – sună absurd și așa și e. Suntem în situația în care PSD crede că mai are puterea și importanța de acum 5-10 ani, dar pe care le-a pierdut. Trăim într-un fel de telenovelă în care PSD cere să i se dea mai multă putere decât poate avea, pe scurt – dar asta nu mai corespunde cu situația politică și voturile din Parlament. PSD este azi, cel mult, doar un partid mediu și locul său a fost luat de AUR. De aceea, ideea de a impune nume altor partide pare mai degrabă hubris, nostalgie a la PSD”, a declarat Cristian Andrei pentru „Adevărul”.

Președintele Nicușor Dan a discutat timp de două ore cu premierul Ilie Bolojan. Urmează o întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu SURSE

Referitor la posibilitatea ca PNL și USR să treacă în opoziție, Cristian Andrei anticipează mai degrabă un joc al nervilor tari, cu amenințări reciproce, finalizat printr-o reîntoarcere forțată la masa negocierilor din cauza presiunilor economice.

„Dacă ele ar intra în opoziție, atunci înseamnă că PSD a găsit alți aliați sau traseiști cu care să facă singur guvern, ceea ce azi e cam fantezist. Desigur, și PNL și USR pot juca dur, și pot supralicita în acest joc general de «chiken-game» – un joc de: «cine renunță primul?» – și să amenințe că pot și ele părăsi guvernarea sau că vor refuza să mai colaboreze cu PSD în guvern. Cred că scenariul de azi, cel mai probabil, din păcate pentru toți, este o criză prelungită, după care toți să fie forțați să revină la masă de situația economică. Până atunci, este încă posibil, am spus-o repetat, ca PSD să caute să negocieze cu armele pe masă, din mers, alte mize și obiective, dar fără să iasă din guvernare, pentru că pur și simplu, și pentru PSD toate alternativele sunt proaste. Nu câștigă nimic, concret, din acest joc”, a explicat analistul politic.

La rândul său, consultantul politic Valeriu Turcan aduce în discuție riscurile economice uriașe ale unei eventuale crize politice prelungite.

„Riscul ca această situație să degenereze într-o criză cu impact asupra economiei este atât de mare încât nu aș exclude o revenire, de ultim moment, la rațiune. Pe de altă parte, social-democrații par atât de mobilizați intern pentru debarcarea lui Ilie Bolojan, încât doar o minune politică ar mai putea opri scenariul retragerii miniștrilor. Cred că și PSD-ul va fi nevoit să se adapteze la evenimente, odată demarat planul se va trece la o secvență de mutări politice care ar putea să iasă foarte prost la final. Știi doar când începi o asemenea mișcare politică, dar nu știi unde se termină și mai ales, cu ce percepție va rămâne electoratul de pe urma acestei aventuri. Riscurile s-ar putea să depășească avantajele. Cu mult chiar. Scenariul votării unei moțiuni de cenzură este real, însă cât se poate de ridicol. Să depui o moțiune de cenzură împotriva unui guvern din care faci parte (chiar dacă se retrag miniștrii, oamenii PSD rămân în restul guvernării), te plasează în zona comediei politice”, spune Valeriu Turcan.

Nicușor Dan, obligat constituțional să medieze

În acest context, Turcan reamintește rolul președintelui Nicușor Dan, responsabil de medierea conflictului, dar mai ales de desemnarea unui nou premier.

„Președintele Nicușor Dan este obligat de Constituție să fie implicat vorbind cu fiecare parte implicată. Este obligat să medieze, dar până la un moment dat, după, dacă nu se poate ajunge la un compromis, este obligat să facă tot ce poate pentru a exista un guvern la Palatul Victoria cât mai repede cu putință. Este obligat să aibă o variantă de rezervă", a explicat Valeriu Turcan.

Până la această oră Nicușor Dan nu a dat semnale de susținere a vreuneia dintre tabere așa încât cuvântul său s-ar putea dovedi extrem de important. Șeful statului s-a întâlnit miercuri cu premierul Ilie Bolojan, în timp ce joi a discutat cu Sorin Grindeanu.