Joi, 16 Aprilie 2026
Ultimele știri

Nicușor Dan spune că „este posibil să avem un guvern minoritar”. Scenariile aflate pe masă

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-un interviu la Europa FM, că unul dintre scenariile posibile în perioada următoare este formarea unui guvern minoritar. Șeful statului a subliniat însă că un astfel de executiv ar avea, inevitabil, nevoie de sprijin parlamentar, iar rămâne de văzut dacă va exista o majoritate dispusă să îl susțină.

Președintele a vorbit despre scenariile actuale. FOTO INQUAM Photos Octav Ganea
Președintele a vorbit despre scenariile actuale. FOTO INQUAM Photos Octav Ganea

Întrebat cine poartă responsabilitatea pentru actuala criză politică, șeful statului a spus că nu consideră că este vorba despre o problemă de lideri, ci despre o revenire la o confruntare politică de uzură, alimentată atât de societate, cât și de mediul online. Președintele a atras atenția că, în locul unei cooperări între partidele prooccidentale, discursul public a revenit la vechea polarizare stânga–dreapta.

Nicușor Dan a insistat că își păstrează rolul de mediator și că nu se poziționează de partea premierului Ilie Bolojan sau a vreunui partid.

Președintele a afirmat că soluția la criza politică trebuie să vină de la PSD și PNL, care vor anunța în perioada următoare direcțiile politice. El a precizat că urmărește toate scenariile posibile, dar nu are atribuții constituționale pentru a interveni în acest moment. Când va fi necesar, spune el, va propune o soluție echilibrată, care să permită formarea unei coaliții prooccidentale.

„Ne aflăm într-un moment în care PSD urmează să își anunțe oficial poziția, iar PNL va răspunde probabil în linie cu ceea ce acum o săptămână sau două a votat în Comitetul lor politic. Sper eu că vom avea, şi sunt destul de optimist, că vom avea un acord politic pe nişte acţiuni parlamentare necesare pentru PNRR şi mai departe va exista un dialog politic între aceste partide, care se va finaliza cu o soluţie. Nu o să dau note fiecăruia din scenariile pe care le avem”, a spus șeful statului.

Întrebat despre posibilitatea instalării unui guvern minoritar, președintele a admis că scenariul este plauzibil.

„E posibil să avem un guvern minoritar. Un astfel de guvern va avea, la un moment dat, nevoie de susținere în Parlament. Rămâne întrebarea dacă o va obține sau nu”, a precizat el.

Nicușor Dan, despre Ilie Bolojan: „Își respectă cuvântul” 

Referitor la premierul Ilie Bolojan, președintele a menționat că acesta a afirmat public că nu intenționează să demisioneze.

„Este un om serios și, de regulă, își respectă cuvântul”, a comentat Nicușor Dan.

Cât despre discuțiile cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, președintele a spus că acestea se concentrează pe scenariile politice anticipate și pe necesitatea unei colaborări minime pentru proiectele din PNRR.

Președintele a menționat că, potrivit acordului politic, Ilie Bolojan ar fi trebuit să rămână premier până la rotația din 2027, iar acțiunile PSD reprezintă o încălcare a protocolului.

Întrebat dacă ar trebui să se poziționeze de partea celor care respectă acordul, președintele a spus că fiecare partid își justifică acțiunile în fața propriilor membri și că rolul său este să îi aducă la masa dialogului.

