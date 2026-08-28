SURSE Fritz și Bolojan s-au înțeles pentru un candidat comun la Timișoara

Liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, s-au înțeles să susțină un candidat comun pentru Primăria Timișoara, confirmă surse politice pentru Adevărul. Dominic Fritz își va pierde mandatul la finalul lunii septembrie, după ce președintele Nicușor Dan va promulga noua lege a integrității elaborată de PSD.

Bolojan și Fritz au bătut palma pentru Primăria Timișoarei Foto: Captură DIGI24

Ilie Bolojan și Dominic Fritz se așteaptă ca noul Guvern să organizeze alegeri parțiale la Timișoara chiar în toamna acesta. Prin urmare, PNL și USR vor avea candidat comun în lupta cu PSD și AUR. Candidatul comun va proveni fie din USR, fie un independent cu notorietate din Timișoara, susțin sursele citate.

Una dintre variantele discutate de PNL și USR pentru Primăria Timișoara este Ruben Lațcău, actualul viceprimar din partea USR. De partea cealaltă, PSD l-ar putea arunca în luptă pe Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății în Guvernul Bolojan.

Dominic Fritz își va încheia mandatul de primar la finalul lunii septembrie, apoi se va muta la București pentru a conduce în continuare USR.

Se va întoarce la Timișoara pentru a se implica în campania viitorului candidat comun al dreptei. Potrivit legii, Dominic Fritz nu poate candida în următorii trei ani nici la alegerile locale, nici la alegerile parlamentare. Dar poate fi numit ministru în cazul în care USR alege să rămână la guvernare.