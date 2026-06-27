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PNL acuză nereguli în procesul privind anularea deciziilor Congresului: „A fost încălcat dreptul la apărare”

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PNL solicită „respectarea dreptului la apărare” condamnând „noua încercare de sabotare a deciziilor adoptate democratic de Congres”. Partidul își exprimă „profunda îngrijorare” față de modul în care a fost gestionată procedura în dosarul soluționat de Tribunalul Ilfov, în urma acțiunii depuse de foști membri ai conducerii formațiunii.

Ilie Bolojan, la Congresul PNL. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Ilie Bolojan, la Congresul PNL. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit liberalilor, la zece zile după pronunțarea hotărârii, avocații partidului nu au primit acces la dosar și nu au putut consulta documentele care au stat la baza deciziei.

Într-un comunicat transmis sâmbătă, PNL subliniază că „într-o cauză cu un impact politic major, instanţa a pronunţat o soluţie într-un interval extrem de scurt”:

„La zece zile de la pronunţare, avocaţii PNL nu au primit încă acces la dosar şi nu au putut consulta documentele care au stat la baza hotărârii. În aceste condiţii, dreptul efectiv la apărare este grav afectat, iar lipsa de transparenţă ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor fundamentale ale unui proces echitabil”.

PNL amintește că dreptul la apărare, principiul contradictorialității și accesul la actele dosarului sunt garanții fundamentale într-un stat de drept, iar orice abatere de la aceste principii afectează încrederea în justiție.

În același comunicat, liberalii acuză că „aceiaşi pucişti din PNL continuă ofensiva împotriva propriului partid şi au introdus noi acţiuni la Tribunalul Bucureşti, solicitând suspendarea şi anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al Partidului Naţional Liberal”.

„După ce au pierdut categoric prin votul membrilor partidului, aceştia încearcă să obţină în instanţă ceea ce nu au reuşit în competiţia democratică internă. Fiecare nou proces şi fiecare nou atac public urmăresc decredibilizarea Partidului Naţional Liberal şi blocarea deciziilor adoptate legitim de Congres. Nu putem să nu observăm că aceste acţiuni servesc intereselor adversarilor politici ai PNL. În loc să respecte voinţa exprimată democratic de membrii partidului, autorii acestor demersuri aleg să prelungească un conflict artificial, cu singurul efect de a slăbi principala forţă politică de centru-dreapta din România”, mai arată PNL.

Partidul Național Liberal afirmă că își va apăra drepturile prin mijloace legale și își exprimă încrederea că instanțele vor analiza cauzele „cu respectarea strictă a principiilor statului de drept, a transparenței și a dreptului la apărare”.

Totodată, partidul transmite că rămâne unit în jurul deciziilor adoptate de Congres și își continuă misiunea politică.

Amintim că, pe 18 iunie, 16 parlamentari contestatari au cerut Tribunalului Ilfov suspendarea deciziilor Biroului Politic Național privind sancționarea celor care ar fi votat pentru învestirea Guvernului Veștea. Instanța le-a dat câștig de cauză în aceeași zi. PNL a anunțat că va ataca hotărârea în termenul legal.

O zi mai târziu, cei 16 parlamentari au depus o nouă acțiune, solicitând suspendarea deciziilor prin care conducerea convocase Consiliul Național Extraordinar și Congresul Extraordinar. Tribunalul Ilfov a stabilit data de 3 iulie pentru judecarea acestei cereri.

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL a criticat decizia Tribunalului Ilfov de a suspenda provizoriu două hotărâri adoptate de conducerea liberală, susținând că instanțele nu ar trebui să intervină în modul în care un partid își stabilește strategia politică. 

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