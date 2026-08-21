Supriza lui Bolojan pentru șefia sectoarelor. O vedetă TV, la Sectorul 2. Pâslaru și Oana Gheorghiu primesc funcții în PNL

Liderul PNL Ilie Bolojan a impus astăzi noi lideri pentru filialele de sector din București. Numele-surpriză este fosta jurnalistă Sanda Nicola, care a fost implicată în campania lui Mircea Geoană pentru alegerile prezidențiale din 2024. Sanda Nicola va prelua șefia PNL Sector 2.

În ultimii ani, filiala PNL Sector 2 a fost condusă de Monica Anisie, fost ministru al Educației, care face parte din tabăra conservatoare din PNL, alături de Hubert Thuma și Alina Gorghiu.

De asemenea, Ilie Bolojan îi va impune la șefia sectoarelor 3 și 4 pe miniștrii Dragoș Pâslaru și Oana Gheorghiu, susțin sursele citate. La sectorul 5, fieful lui Piedone, noul lider PNL va fi Andrei Badiu, un nume mai puțin cunoscut. Badiu este consilier general și unul dintre apropiații primarului Ciprian Ciucu.

Cine vor fi noii lideri PNL de sectoare:

Sectorul 1 - George Tuță - primar de sector.

Sectorul 2 - Sanda Nicola, fosta prezentatoare TV, implicată în campania lui Mircea Geoană pentru prezidențiale.

Sectorul 3 - Dragoș Pâslaru - ministrul Fondurilor Europene.

Sectorul 4 - Oana Gheorghiu - vicepremier.

Sectorul 5 - Andrei Badiu - fost consilier general, unul dintre apropiații lui Ciprian Ciucu.

Sectorul 6 - Paul Moldovan - primarul interimar al sectorului, după ce Ciucu a ajuns primar general.

Ruptura

Bătălia internă din PNL dintre Ilie Bolojan și gruparea condusă de Hubert Thuma reprezintă o ciocnire profundă între două viziuni opuse asupra viitorului partidului.

De o parte se află Ilie Bolojan, exponentul liniei reformiste de centru-dreapta, care susține tăierile de cheltuieli, deschiderea formațiunii către tehnocrați și oameni noi din afara vechii garnituri, dar și o rupere fermă de colaborarea subordonată cu PSD.

De cealaltă parte, Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov și al Consiliului Județean Ilfov, s-a poziționat ca voce a primarilor și a vechilor lideri precum Lucian Bode, Rareș Bogdan sau Adrian Veștea. Această tabără l-a acuzat pe Bolojan de o încercare de epurare politică și de o așa-zisă USR-izare a partidului, reclamând marginalizarea celor care au adus voturi în teritoriu ani la rând.

Tensiunile acumulate în ședințele interne au izbucnit violent la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026, desfășurat la Romexpo. În cadrul reuniunii, Ilie Bolojan a obținut o victorie categorică, fiind reales președinte cu sprijinul marii majorități a celor aproximativ 2.500 de delegați. Congresul a adoptat o rezoluție drastică prin care participarea la o guvernare alături de PSD aduce excluderea automată din partid și a solicitat demisia din PNL a principalilor opozanți din tabăra Thuma.

Scandalul nu s-a oprit însă la votul delegaților, ci s-a mutat rapid pe teren juridic. La începutul lunii iulie 2026, Tribunalul București a dat câștig de cauză taberei Thuma, suspendând provizoriu executarea hotărârilor adoptate la Congres pe motive de neregularități procedurale la convocare. Deși Ilie Bolojan a anunțat că PNL va respecta provizoriu decizia instanței și va ataca hotărârea cu apel, el i-a acuzat dur pe contestatari că își trădează colegii prin înțelegeri pe la spate și că încearcă să blocheze reforma pentru a-și proteja rețelele de influență locală.

Mărul discordiei a fost refuzul lui Ilie Bolojan de a mai continua alianța subordonată cu PSD și decizia lui de a curăța partidul de vechile garnituri. Bolojan a promovat o linie dură de reformă, axată pe tăieri de cheltuieli administrative, disciplină financiară și aducerea unor oameni din afara structurilor clasice de partid.

Această abordare a provocat o revoltă deschisă în tabăra reprezentată de Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov, alături de lideri precum Lucian Bode, Rareș Bogdan și Adrian Veștea.