Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
Reacția șefului CJ Ilfov Hubert Thurma după ce consilierul onorific al premierului Bolojan a cerut o comasare cu Bucureștiul

Hubert Thuma a comentat propunerea lui Vlad Gheorghe privind organizarea unui referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul. Președintele Consiliului Județean Ilfov consideră drept „inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din Ilfov”.

Hubert Thuma, președinte CJ Ilfov FOTO: Facebook/Hubert Thuma
 După ce consilierul onorific al premierului Bolojan a spus marți, 24 februarie, că propune comasarea Bucureștiului cu Ilfov, Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, a reacționat miercuri printr-un mesaj pe Facebook.

„Vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declaraţiile subordonatului său la adresa administraţiei liberale din Ilfov şi dacă este de acord cu această poziţionare. Găsesc că este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului Ilfov (în realitate, peste 1 milion)”, a scris Thuma pe Facebook.

Potrivit spuselor sale, consultarea publică e un subiect important despre care trebuie să vorbească oamenii pregătiţi.

„Aş putea şi eu să postez 100 de poze cu străzi neasfaltate sau ciuruite din Capitală, fără apă şi canalizare, dar eu doresc colaborare şi rezolvarea reală a problemelor. Şi, din nou, vorbim de un dialog la care nu ar trebui să aibă acces diverşi consilieri fără expertiză. Vorbeşte despre consultare populară în acest sens un individ căruia i-au spus să meargă acasă deopotrivă cetăţenii care nu l-au votat, dar şi foştii lui colegi de partid care au răsuflat uşuraţi când l-au văzut plecat”, a mai afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov.

Hubert Thuma susține că o realitate incontestabilă ţine de faptul că judeţul Ilfov este mai bine administrat decât Bucureştiul în acest moment.

  „Cu infinit mai puţine resurse decât Capitala, reuşim anual să alocăm peste două treimi din banii pe care îi avem către dezvoltare. Adică spre investiţii în infrastructură. Cât despre bugetul Ilfovului pe 2026, aştept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ilie Bolojan. Cu cifre, cu argumente, susţin alocarea către Ilfov a 5% din IVG-ul încasat în Bucureşti. Am spus în mai multe rânduri că, până se va face reorganizarea administrativ-teritorială, accept oricând să facem un buget comun cu Bucureştiul pe care să-l distribuim apoi în mod egal pentru fiecare cetăţean din zona metropolitană. Dacă s-ar respecta această logică, bugetul CJ Ilfov ar creşte de minimum trei ori”, a mai explicat el.

Consilierul onorific al premierului propune comasarea Ilfovului cu Capitala prin referendum

Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a propus organizarea unui referendum în județul Ilfov pentru o schimbare majoră de organizare administrativă: asimilarea județului în București și crearea unei administrații unice pentru întreaga zonă metropolitană.

  Vlad Gheorghe a declarat că un astfel de referendum ar trebui să vizeze direct reorganizarea administrativă și nu teme secundare, susținând ideea unui „Un Singur București”. „Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui singur București, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan”, a afirmat acesta.  

În mesajul său public, consilierul a apreciat decizia Consiliului Județean Ilfov de a suspenda temporar emiterea autorizațiilor de construire, însă a atras atenția că problema reală nu este oprirea autorizațiilor, ci modul în care acestea sunt acordate. Potrivit lui, procesul este adesea haotic, lipsit de coordonare și influențat de numeroase interese imobiliare.

Ca soluție, Vlad Gheorghe a propus introducerea unui sistem electronic centralizat de autorizare pentru întreg Bucureștiul metropolitan, bazat pe reguli unice, coordonare și transparență.

„Un referendum pe aceste teme – unirea administrativă și emiterea coordonată a autorizațiilor de construire – ar fi extrem de util”, a subliniat el.

