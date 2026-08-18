 Dragoș Pîslaru: Bolojan și Fritz sunt „foarte incomozi”. „Pentru a elimina un oponent politic, se inventează principii juridice” | adevarul.ro
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Dragoș Pîslaru: Bolojan și Fritz sunt „foarte incomozi”. „Pentru a elimina un oponent politic, se inventează principii juridice”

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Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, vicepreședinte al PNL, a afirmat marți că premierul interimar Ilie Bolojan și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, sunt „foarte incomozi” pentru că promovează o viziune reformatoare pentru România.

Dragoș Pîslaru FOTO gov.ro
Dragoș Pîslaru FOTO gov.ro

„Ilie Bolojan este foarte incomod. Pentru că agenda lui Bolojan nu este îmbogățirea bogaților și a politicienilor corupți, ci tocmai eliminarea privilegiilor și sinecurilor și reformarea din temelie a statului român”, a afirmat Dragoș Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, instanțele au luat decizii „împotriva deciziilor adoptate democratic de Congresul PNL”.

Pîslaru susține că și Dominic Fritz este „foarte incomod”, întrucât „împărtășește aceeași viziune reformatoare pentru România”.

„Practic, pentru a elimina un oponent politic, se inventează principii juridice care frizează absurdul”, a mai afirmat liberalul.

El a subliniat că aceste confruntări nu sunt bătălii personale ale celor doi politicieni.

„În aceste bătălii se joacă tocmai viitorul României: un viitor care fie ne va păstra pe drumul spre modernizare, fie ne va arunca înapoi spre hoție și minciună. Pentru viitorul României ne luptăm astăzi, alături de toți oamenii de bună credință, care încă mai dau țării noastre o șansă”, a transmis Pîslaru.

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, luni, că amendamentul care poate duce la încetarea mandatului de primar al lui Dominic Fritz este constituțional. Fritz a reacționat dur după decizia Curții și a acuzat CCR că a validat „un brutal abuz de putere”, anunțând că își va continua demersurile la CEDO.

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