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Liberalul Hubert Thuma critică „epurările politice” din partid: „Cine sunt, de fapt, psd-iștii din PNL?”

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Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a lansat un mesaj extrem de critic la adresa conducerii PNL, în contextul ședinței decisive de marți, după ce liderii partidului au luat decizia excluderii mai multor lideri și parlamentari care au susținut învestirea Guvernului Veștea.

Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. FOTO FB Hubert Thuma
Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. FOTO FB Hubert Thuma

Hubert Thuma acuză „epurări politice” și afirmă că nu își va abandona mandatul câștigat prin vot.

Într-o postare pe Facebook președintele Consiliului Județean Ilfov compară decizia PNL cu practici din regimurile totalitare:

„Epurările politice din timpul comunismului au fost un coșmar pe care România l-a plătit cu decenii de suferință. S-a terminat totul în decembrie '89, iar imediat după, un mare om politic (n. r. se refeă la Ion Rațiu) a exprimat chintesența democrației prin următoarea frază: 'Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine'. Cineva ar trebui să-i spună domnului Bolojan că acel regim a picat pentru că ce numește el reformă seamănă surprinzător de mult cu frica”.

„Azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot„

Thuma lansează un tir de acuzații la adresa Ilie Bolojan.

„Azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot. Spre deosebire de domnul Bolojan, care a fost prefect prin numire, secretar general al Guvernului prin numire, prezent în consilii de administrație prin numire, eu nu am ocupat niciodată o funcție numită politic. Am ocupat funcții pentru care cetățenii și-au dat acordul explicit, cu ștampila pe buletin. Acum, omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face. Domnul Ilie Bolojan se crede în distopiile lui Orwell și are impresia că unii sunt mai egali decât alții, iar diferența de opinie este o crimă care se pedepsește. Se înșală. Și o să afle”.

„Am susținerea fiecăruia dintre colegii cu care am construit această filială”

Thuma afirmă că statutul PNL nu permite demiterea unui președinte de filială fără votul Biroului Politic Județean și susține că are sprijinul organizației:

„Statutul PNL e clar: Ca președinte de filială, demisia se solicită de Biroul Politic Județean Ilfov. Azi, în PNL Ilfov, am susținerea fiecăruia dintre colegii cu care am construit această filială. De aceea nu am demisionat și nu o voi face. Voi folosi toate căile legale pentru a împiedica un abuz să se îmbrace în procedură”se arată în aceeași postare.   

SURSE Lista puciștilor din PNL ce urmează să fie excluși din partid după eșecul guvernului Veștea. Cătălin Predoiu, Hubert Thuma și Rareș Bogdan, printre cei vizați

Critici la adresa reformei din PNL

Hubert Thuma susține că, după valul de excluderi, PNL riscă să devină un partid marginal:

„După această epurare, PNL, cel mai puternic partid de dreapta din România, ajunge să conteze la fel de puțin ca USR. De la 15%, la 10% Ăsta e prețul 'reformei': Un PNL mai mic, mai slab, și mai singur, dar mai ascultător”.

El spune că rămâne în politică pentru comunitățile din Ilfov și pentru primarii care l-au susținut: „Ei m-au ales. Ei mă țin aici. Și pentru ei rămân și lupt”.

Acuzații de ipocrizie în relația cu PSD

În finalul mesajului, președintele Consiliului Județean Ilfov critică faptul că el și colegii săi au fost acuzați că ar fi prea apropiați de PSD, în timp ce conducerea PNL discută posibilitatea susținerii unui guvern minoritar în jurul social-democraților:

„Am fost dați afară din PNL pentru că, chipurile, eram prea apropiați de PSD. Între timp, domnul Bolojan declară azi, după consultările de la Cotroceni, că ar susține un guvern minoritar construit în jurul PSD. Colegii mei au susținut un guvern condus de un premier PNL, până mai ieri, al doilea om din partid. Deci întrebarea e simplă: Cine sunt, de fapt, psd-iștii din PNL?”.

Lista „puciștilor”

Amintim că printre cei vizați de sancțiune conducerii PNL se mai numără fostul ministru de Interne Cătălin Predoiu și Adrian Veștea, șeful Consiliului Județean Brașov și candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru.

Pe lista excluderilor apar, de asemenea, europarlamentarul Rareș Bogdan, fosta președintă a PNL, Alina Gorghiu, deputatul George Scarlat, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, deputata Aneta Matei, fost prefect al județului Giurgiu, precum și senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare din Senat și apropiată a lui Hubert Thuma. Actualul director general al CNAIR, Cristian Pistol, de asemenea apropiat al lui Hubert Thuma, va fi exclus din partid. Acesta fusese propus pentru portofoliul Transporturilor în cabinetul condus de Adrian Veștea.

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