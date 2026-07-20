SURSE: Ședință tensionată la PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că aduce în partid oameni din POT și SOS

Ședința Biroului Permanent Național al PNL de luni a fost marcată de un schimb de replici pe tema alegerilor interne, susțin surse participante la reuniune. Liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, i-a reproșat președintelui interimar Ilie Bolojan că, deși la Congresul extraordinar din acest an s-a promis organizarea de alegeri „de jos în sus”, acestea nu au mai avut loc.

„Domnule Bolojan, ați spus că facem alegeri de jos în sus (...), numai că alegerile n-au mai venit”, a afirmat Thuma, potrivit unor surse politice.

Acesta a criticat și ideea promovării unor membri veniți din alte partide fără un vot în organizații.

„Am înțeles: vreți să aduceți oameni noi de la POT, SOS, REPER, dar părerea mea e că trebuie să candideze. Nu devine o persoană reprezentativă că e nouă și impusă în organizații”, a spus liderul PNL Ilfov, provocându-i totodată pe Ilie Bolojan și pe secretarul general Dan Motreanu să candideze împotriva sa la șefia filialei Ilfov.

„Nu înțeleg de ce vă e teamă să mergeți în organizații să faceți alegeri (...). Mi se pare normal să facem alegeri în filiale, așa cum s-a făcut în PNL din 1990”, a adăugat acesta.