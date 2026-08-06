Războiul care aduce miliarde: Opt companii petroliere fac profituri record din criza cu Iranul

Opt dintre cele mai mari companii petroliere din lume au obținut profituri de peste 90 de miliarde de dolari în doar trei luni, după ce conflictul cu Iranul a dus la creșterea accentuată a prețurilor la energie.

Potrivit The Guardian, aceste profituri au reaprins apelurile ca giganții din industria petrolului și gazelor, precum Saudi Aramco și BP, să plătească pentru daunele aduse mediului prin faptul că „profită de pe urma suferinței oamenilor” și să contribuie la finanțarea unei tranziții rapide către energia regenerabilă.

O analiză a The Guardian arată că opt mari companii petroliere au obținut aproape 93 de miliarde de dolari în trimestrul încheiat în iunie, după ce conflictul dintre SUA, Israel și Iran a împins prețul petrolului la peste 126 de dolari pe baril.

Companiile au profitat de cea mai mare perturbare a aprovizionării cu combustibili fosili din istoria pieței, aproape dublându-și profiturile combinate, de la puțin sub 50 de miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Organizațiile de mediu avertizează că milioane de gospodării suportă costurile prin facturi mai mari la energie și agravarea crizei climatice.

Datele arată că cele opt companii, Aramco, BP, Shell, Equinor, TotalEnergies, Eni, Chevron și ExxonMobil, au obținut peste 700.000 de dolari profit în fiecare minut din trimestrul de primăvară.

În timp ce valoarea lor de piață a crescut cu aproximativ 600 de miliarde de dolari, depășind 3.000 de miliarde de dolari, temperaturile au urcat spre o serie de valuri de căldură mortale, fenomene pe care oamenii de știință le consideră mai probabile și mai severe din cauza arderii combustibililor fosili.

O analiză științifică publicată anul trecut a asociat, pentru prima dată, emisiile marilor companii de combustibili fosili cu valurile de căldură mortale, concluzionând că fiecare dintre cele mai mari 14 companii a contribuit la apariția a peste 50 de astfel de episoade.

„Profiturile uriașe ale BP reprezintă o dovadă scandaloasă a faptului că această companie a profitat de suferința oamenilor în acest an.

În timp ce incendiile de vegetație amenință comunități din întreaga lume, seceta se intensifică, iar costurile energiei cresc vertiginos, familiile obișnuite plătesc prețul pentru faptul că marile companii petroliere pun averea acționarilor înaintea unui viitor locuibil”, a declarat Patrick Galey, coordonatorul campaniilor privind combustibilii fosili la organizația Global Witness.

Acesta a adăugat că marile companii petroliere ar trebui să „plătească pentru a repara criza climatică pe care o alimentează”.

Directorul general al BP, Meg O’Neill, a apărat profiturile companiei, afirmând că aceasta este „concentrată asupra lucrurilor pe care le poate face pentru a contribui la rezolvarea situației”, precum producerea în mod fiabil a unor cantități mai mari de produse petroliere aflate în deficit.

Compania și-a redus însă investițiile în energia verde după ce, la începutul anului trecut, și-a diminuat ambițiile climatice în cadrul unei „resetări fundamentale”, reducând bugetul anual destinat tranziției energetice de la 5 miliarde de dolari la 1,5–2 miliarde de dolari.

Și alți giganți din sector au raportat câștiguri consistente: Shell a înregistrat un profit trimestrial de 9,84 miliarde de dolari, Equinor de 3,2 miliarde, iar Chevron și ExxonMobil de 12,2, respectiv 14,5 miliarde de dolari.

Profiturile companiilor americane au fost criticate inclusiv de președintele SUA, Donald Trump, care le-a acuzat că profită de pe urma conflictului cu Iranul.