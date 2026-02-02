Pensiile speciale ale magistraților au urcat în 2025 în valoare și număr, în ciuda plafonării generale

Datele oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) arată că pensiile magistraților au cfrescut anul trecut atât ca număr, cât și ca valoare, în ciuda înghețării veniturilor impuse de Guvern.

De teamă că se va modifica legea pensiilor speciale, tot mai mulți procurori și judecători și-au depus dosarele de pensionare în 2025, numărul pensionarilor beneficiari ai Legii 303/2022 - privind statutul procurorilor și judecătorilor, ajungând la 5.789 de persoane în luna decembrie 2025, față de 5.622 de persoane în luna ianuarie a anului trecut, o creștere cu 167 de noi pensionari.

În ce privește pensia medie, datele CNPP analizate de „Adevărul” arată o creștere de la 25.185 de lei cât era în ianuarie 2025, la 25.443 de lei, adică 258 de lei, în medie.

Din informațiile „Adevărul”, aceste creșteri ca valoare sunt date de cuantumul mai mare al salariilor pe care le-au avut foștii magistrați la momentul ieșirii la pensie, dar și de nivelul uriaș al sumelor vărsate în conturile acestora din bugetul de stat, adică din taxele și impozitele plătite de toți românii, fie că sunt persoane fizice, fie că sunt companii.

Iar aceste sume plătite din bugetul de stat nu sunt deloc de neglijat, dat fiind că media plătită în contul unui astfel de pensionar a fost în luna decembrie de 22.294 de lei, față de 21.933 de lei în ianuarie 2025.

Fără acești bani plătiți de stat, valoarea pensiei medii a unui fost magistrat, bazată doar pe contribuțiile plătite în contul sistemului de pensii publice, ar fi fost de numai 7.113 lei în decembrie 2025.

Condițiile actuale de pensionare ale magistraților

Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor prevede următoarele drepturi de care beneficiază aceștia:

- Pensie de serviciu - în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară și sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării;

- Pensie de invaliditate – în cuantumul de 80% din pensia de serviciu (64% din baza de calcul);

- Pensie de urmaș - în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susţinătorul, actualizată, după caz.

Categorii de beneficiari:

- judecător, procuror, judecător de la Curtea Constituţională, magistrat-asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.

Condiții de acordare a pensiei de serviciu:

a) - calitatea enumerată la categorii de beneficiari;

- vechime de cel puțin 25 de ani în funcțiile:

judecător, procuror, judecător de la Curtea Constituţională, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la Curtea Constituţională, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, judecător financiar, procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, grefier cu studii superioare juridice, consilier juridic sau jurisconsult,

b) - calitatea enumerată la categorii de beneficiari:

- vârsta de 60 de ani;

- vechime de cel puțin 20 de ani doar în funcțiile:

judecător, procuror, judecător de la Curtea Constituţională, magistrat-asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor;

c) - la data depunerii cererii de pensionare au o altă ocupaţie;

- au vârsta de 60 de ani împlinită;

- au o vechime de cel puţin 25 de ani doar în funcțiile: judecător, procuror, judecător de la Curtea Constituţională, magistrat-asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.

CCR a amânat, pentru a patra oara, decizia privind pensiile magistraților

La 16 ianuarie 2026, Curtea Constituțională a amânat din nou pronunțarea unei decizii cu privire la Legea pensiilor speciale ale magistraților, stabilind un nou termen peste aproape o lună.

Judecătorii CCR au decis să amâne pronunțarea privind pensiile speciale, după 30 de minute de la începerea ședinței Următorul termen a fost stabilită pentru ziua de 11 februarie.

„Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente (art.211 alin.(6) din Legea nr.303/2022), în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 11 februarie 2026”, este decizia CCR.

Inițial, CCR ar fi trebuit să se pronunțe asupra acestui caz pe data de 10 decembrie, însă hotărârea a fost amânată pentru 28 decembrie. În acea zi, dar și în cea care a urmat, CCR nu s-a putut pronunța din lipsă de cvorum, după ce cei patru judecători propuși de PSD (Mihai Busuioc, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Cristian Deliorga) au părăsit sala. Prin urmare, conducerea Curții a stabilit data de 16 ianuarie, în încercarea de a adopta o decizie.

Magistrații s-ar pensiona la 65 ani din 2042

Proiectul de reformă aflat în prezent pe masa Curții Constituționale vizează schimbarea formulei de calcul a pensiei, care ar urma să fie stabilită la 55% din media indemnizațiilor brute realizate în ultimii cinci ani de activitate, cu un plafon de cel mult 70% din ultima indemnizație netă. În același timp, documentul propune majorarea vechimii minime necesare pentru pensionare de la 25 la 35 de ani, precum și creșterea vârstei de pensionare până la 65 de ani.

Noile reguli ar urma să fie introduse treptat. Proiectul prevede o perioadă de tranziție de 15 ani, care ar începe la 1 ianuarie 2026, interval în care vârsta de pensionare ar crește gradual, cu câte un an. Potrivit acestei propuneri, în 2042 magistrații ar urma să poată ieși la pensie la vârsta de 65 de ani.