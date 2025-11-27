Consiliul Superior al Magistraturii îşi alege joi noua conducere

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se reuneşte joi, 27 noiembrie, pentru a-şi alege noua conducere - preşedintele şi vicepreşedintele - prin votul membrilor plenului.

Candidaţii pentru viitoarea conducere a CSM trebuie să prezinte un proiect managerial care să cuprindă viziunea lor referitoare la gestionarea competenţelor Consiliului şi rezolvarea aspectelor legate de resursele umane din sistemul judiciar, dar şi proiectele aflate în derulare, potrivit Agerpres.

CSM are în componenţă 19 membri: nouă judecători şi cinci procurori aleşi de magistraţi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor, doi reprezentanţi ai societăţii civile aleşi de Senat şi trei membri de drept - ministrul Justiţiei, preşedintele ICCJ şi procurorul general al României.

Mandatul membrilor aleşi este de şase ani, fără posibilitatea reînvestirii.

Conform Constituţiei şi Legii 317/2004 privind CSM, Consiliul este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, care fac parte din secţii diferite, pentru un mandat de un an, care nu poate fi reînnoit.

La șefia CSM se află acum judecătoarea Elena-Raluca Costache, iar în funcţia de vicepreşedinte - procurorul Claudiu-Constantin Sandu.

Au dreptul să candideze doar cei nouă judecători şi cinci procurori aleşi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor. Nu pot candida la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte membrii de drept ai CSM şi reprezentanţii societăţii civile.

Conducerea CSM este aleasă prin votul membrilor plenului.

Cine face parte din Consiliul Superior al Magistraturii

Consiliul Superior al Magistraturii este format, în prezent, din judecătorii Daniel Grădinaru - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Denisa-Angelica Stănişor - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Gheorghe-Liviu Odagiu - Curtea de Apel Alba Iulia, Elena Raluca Costache - Curtea de Apel Bucureşti, Ramona Graţiela Milu - Curtea de Apel Braşov, Mihaela-Laura Radu - Tribunalul Bucureşti, Narcis Erculescu - Tribunalul Dâmboviţa, Claudiu-Marian Drăguşin - Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi Vasile-Alin Ene - Judecătoria Ploieşti.

Din CSM fac parte şi procurorii Daniel Horodniceanu - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Emilia Ion - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Bogdan Silviu Staicu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Claudiu Constantin Sandu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov şi Marioara Cătălina Sîntion - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

Fănel Mihalcea şi Ioan Sas au fost aleşi de Senat ca membri ai CSM din partea societăţii civile.