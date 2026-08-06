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Invenția militară care a revoluționat războiul în Europa. Cum funcționa armata lui „El Gran Capitán”

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Tercio a fost una dintre cele mai revoluționare formațiuni de luptă din Europa. Datorită acestei organizări, spaniolii au dominat câmpurile de luptă ale Bătrânului Continent timp de peste un secol. Eficiența sa era atât de mare încât contemporanii o considerau imposibil de contracarat.

Cucerirea Bredei de armatele spaniole
Reprezentantul unui oraș olandez se predă comandantului unui tercio FOTO wikipedia

De-a lungul istoriei militare, formațiunile de luptă au fost printre cei mai importanți factori în obținerea victoriei. Ele au avut un rol esențial în evoluția artei războiului. O formațiune bine aleasă putea învinge un adversar mai numeros sau mai bine înzestrat. Pe măsură ce armele de foc au devenit tot mai eficiente, formațiunile s-au adaptat, iar tacticile au evoluat odată cu tehnologia.

Printre cele mai importante formațiuni de luptă din istorie s-au numărat falanga macedoneană și legiunea romană. La sfârșitul Evului Mediu, un comandant militar remarcabil a conceput o formațiune care a revoluționat războiul în Europa și a marcat tranziția către epoca modernă. Aceasta purta numele de „tercio” și a asigurat Imperiului Spaniol supremația pe câmpurile de luptă timp de mai bine de un secol. Eficiența sa era atât de mare, încât contemporanii o considerau aproape imposibil de învins, iar puțini adversari reușeau să-i reziste.

„El Gran Capitán” și nașterea unei formațiuni de luptă redutabile

La începutul secolului al XVI-lea, Evul Mediu se apropia de sfârșit. Istoricii consideră secolele al XVI-lea și al XVII-lea o perioadă de tranziție majoră, marcată de Renaștere, Marile Descoperiri Geografice și transformări profunde în domeniul militar. Armatele marilor puteri europene deveneau tot mai profesioniste și mai disciplinate, beneficiind de progresele tehnice ale epocii. Infanteria înarmată cu lănci lungi, dispuse asemenea unei păduri de vârfuri metalice, devenise coloana vertebrală a armatelor din Europa Centrală și Occidentală.

În același timp, armele de foc deveniseră mai ușoare și suficient de fiabile pentru a fi folosite de infanterie pe câmpul de luptă. Aceste arme portabile puteau provoca pierderi grele formațiilor de lăncieri, însă aveau un dezavantaj major: archebuzierii erau extrem de vulnerabili în timpul procesului lent de reîncărcare. Totodată, cavaleria grea continua să joace un rol decisiv în multe bătălii. Era perioada în care se conturau primele forme ale războiului modern.

Situația avea să se schimbe odată cu Gonzalo Fernández de Córdoba (1453–1515), supranumit „El Gran Capitán”, unul dintre cei mai importanți comandanți militari ai Coroanei Spaniei. El a perfecționat o nouă formațiune de luptă, care avea să domine câmpurile de bătălie europene vreme de mai bine de un secol.

Povestea lui „El Gran Capitán” începe în Regatul Castiliei. Încă din tinerețe, a intrat în serviciul reginei Isabella I a Castiliei și, după unirea dinastică a celor două coroane, l-a slujit și pe Ferdinand al II-lea de Aragon. Cei doi suverani au rămas în istorie ca „Regii Catolici”, fiind cei care au încheiat Reconquista prin cucerirea Granadei, ultimul stat musulman din Peninsula Iberică, în 1492. Gonzalo Fernández de Córdoba s-a remarcat în această campanie, devenind unul dintre cei mai apreciați comandanți ai vremii.

După unificarea principalelor regate spaniole și încheierea Reconquistei, Spania a intrat într-o perioadă de ascensiune politică și militară care avea să culmineze cu „Secolul de Aur”. „El Gran Capitán” a avut o contribuție decisivă la transformarea regatului într-una dintre marile puteri ale Europei.

Punctul de cotitură a venit după Bătălia de la Seminara, din 28 iunie 1495, desfășurată în Calabria, în sudul Italiei, în timpul Primului Război Italian (1494–1498). Confruntarea s-a încheiat cu o victorie decisivă a francezilor asupra forțelor spaniole și napolitane. Succesul acestora s-a datorat în mare măsură combinației dintre lăncierii mercenari elvețieni și cavaleria grea. Înfrângerea l-a determinat pe Gonzalo Fernández de Córdoba să analizeze în detaliu tacticile adversarului și potențialul noilor arme de foc.

Pe baza acestor observații, comandantul spaniol a reorganizat infanteria astfel încât să combine puterea defensivă a lăncierilor cu capacitatea de foc a archebuzierilor. Rezultatul a fost o formațiune capabilă să reziste atacurilor cavaleriei și, în același timp, să lovească eficient de la distanță. Din această evoluție tactică s-a născut tercio, formațiunea care avea să transforme profund arta războiului în Europa.

Cum funcționa „careul morții”

Tercio a reprezentat o revoluție în tactica militară de la sfârșitul Evului Mediu și începutul epocii moderne. A marcat trecerea către noul mod de a purta războiul în Europa, combinând eficiența armelor de foc cu puterea de șoc a infanteriei grele.

Formațiunea era alcătuită din lăncieri de elită, dispuși într-un bloc compact, sprijiniți de archebuzieri și, mai târziu, de muschetari. Trăgătorii erau desfășurați în jurul nucleului de lăncieri și deschideau focul asupra inamicului. Dacă erau amenințați de un atac, mai ales al cavaleriei, se retrăgeau în interiorul formației, unde erau protejați de zidul de lănci. În acest fel, tercio îmbina puterea de foc cu capacitatea de a respinge atacurile în lupta corp la corp.

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Pentru a menține un ritm constant al tirului, archebuzierii foloseau sistemul contramarșului: primul rând trăgea, apoi se retrăgea pentru reîncărcare, fiind înlocuit de următorul. Astfel, focul putea fi menținut aproape fără întrerupere.

Denumirea tercio („treime”) provine, cel mai probabil, din organizarea inițială a infanteriei spaniole. Primele tercios aveau aproximativ 3.000 de oameni, deși efectivele au variat în timp, iar în campanie rareori atingeau această cifră. Formațiunea era alcătuită în principal din lăncieri echipați cu armură, sprijiniți de archebuzieri și de un număr mai redus de muschetari, dispuși pe flancuri sau la colțurile dispozitivului.

Contemporanii comparau adesea tercio cu o fortăreață mobilă. Blocul compact de lăncieri era greu de străpuns, iar grupurile de archebuzieri amplasate în jurul său îi confereau o putere de foc impresionantă pentru epocă.

Pentru a face față mercenarilor elvețieni, considerați cea mai redutabilă infanterie a vremii, Gonzalo Fernández de Córdoba a mărit proporția archebuzierilor și a reorganizat dispozitivul de luptă. Unele dintre aceste formațiuni numărau aproximativ 1.200 de oameni. Deși era mai puțin mobil decât formațiunile care aveau să apară în secolul al XVII-lea, tercio compensa prin disciplină, rezistență și o combinație eficientă între armele de foc și lăncieri.

În luptă, armata spaniolă adopta adesea o poziție defensivă, obligând adversarul să atace prin focul archebuzierilor și prin obstacole pregătite din timp. După ce ofensiva inamică era slăbită, lăncierii treceau la contraatac și împingeau formația adversă înapoi.

„Era cea mai redutabilă infanterie din Europa”, scria istoricul britanic Sir Charles Oman în A History of the Art of War in the Sixteenth Century. Eficiența tercio se baza însă nu doar pe organizare, ci și pe disciplina severă și pe profesionalismul soldaților. Spre deosebire de numeroase armate feudale ale vremii, tercios erau formați din militari de carieră, plătiți și instruiți permanent.

Faima unei armate aproape invincibile

Eficiența tercio s-a făcut remarcată în timpul Războaielor Italiene, purtate împotriva Franței. După înfrângerea de la Seminara, Gonzalo Fernández de Córdoba și-a reorganizat armata, iar rezultatele au apărut rapid.

Prima mare demonstrație a noii tactici a avut loc la Cerignola, în 1503, în regiunea Apulia. Armata franceză, alcătuită din cavalerie grea și mercenari elvețieni, a atacat pozițiile spaniole, convinsă că va repeta succesul de la Seminara. De această dată însă, Fernández de Córdoba își pregătise defensiva. În fața liniilor spaniole au fost săpate șanțuri și ridicate obstacole care au frânt elanul atacului elvețian. Archebuzierii au deschis focul asupra infanteriei și cavaleriei franceze, provocând pierderi grele, după care lăncierii au trecut la contraatac.

Cerignola este considerată de mulți istorici prima mare bătălie europeană câștigată în principal datorită armelor de foc portabile.

Un nou succes a venit la Bicocca, în 1522. Armata lui Carol al V-lea, în care tercios spaniole reprezentau nucleul infanteriei, a ocupat o poziție fortificată. Francezii au trimis la atac mercenarii elvețieni, renumiți pentru atacurile lor frontale. Înaintarea acestora a fost însă oprită de focul disciplinat al archebuzierilor spanioli, care executau contramarșul. În aproximativ o jumătate de oră, elvețienii pierduseră câteva mii de oameni și au fost obligați să se retragă.

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Consacrarea definitivă a tercio a venit la Pavia, în 1525. Infanteria spaniolă a contribuit decisiv la înfrângerea armatei regelui Francisc I, care a fost capturat pe câmpul de luptă. Victoria a demonstrat superioritatea noii tactici spaniole și a consolidat reputația tercio ca cea mai eficientă formațiune de infanterie a epocii.

Timp de peste un secol, infanteria spaniolă a dominat câmpurile de luptă europene. „Timp de două generații după Pavia, infanteria spaniolă a fost considerată pretutindeni invincibilă”, scria istoricul Geoffrey Parker.

„Tercio” și apusul unei ere

Declinul tercio a început în timpul Războiului de Treizeci de Ani. Armatele olandeze și suedeze au introdus regimente mai mici, mai mobile și mai flexibile, cu un procent mai mare de muschetari și o integrare mai eficientă a artileriei și cavaleriei.

Momentul simbolic al sfârșitului supremației spaniole a fost Bătălia de la Rocroi, din 19 mai 1643. Armata franceză, comandată de tânărul duce de Enghien, viitorul Mare Condé, a învins trupele spaniole după ce a distrus cavaleria de pe flancuri și a încercuit infanteria. Izolate, tercios au rezistat ore întregi atacurilor și bombardamentului de artilerie, dar au fost în cele din urmă copleșite.

Deși Rocroi nu a însemnat dispariția imediată a tercio, ea a demonstrat că formațiunile compacte de lăncieri nu mai puteau face față tacticilor bazate pe mobilitate, foc intens și cooperarea dintre infanterie, cavalerie și artilerie. În deceniile următoare, tercios au fost înlocuite treptat de regimente organizate în linii de foc, model care avea să domine războiul european până în epoca napoleoniană.

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